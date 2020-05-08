Євген Сморигін: Якщо моя дружина поїде і залишить мене з трьома дітьми, я зійду з розуму!

Через кілька днів, 10 травня, на телеканалі СТБ буде показ першого сезону серіалу «Папаньки». А вже 11 травня глядачі телеканалу будуть насолоджуватися переглядом прем’єрного другого сезону улюбленого сімейного серіалу. Але якими стануть герої у другому сезоні? Читайте в ексклюзивному інтерв’ю одного з головних акторів серіалу Євгенія Сморигіна.

Чим вам близький ваш герой? Якщо порівнювати ваші відносини з дружиною Лідою і екранною дружиною Анею – що спільного, а що кардинально відрізняється? І яку роль у вашій справжній сім’ї грає ваша мама?

У Жені, як і у мене, троє дітей! Наші дружини, Аня і Ліда, займалися танцями. Ось тільки Ліда ніколи не виїжджала на півроку! Не дай Бог! Якщо моя дружина поїде і залишить мене з трьома дітьми, я зійду з розуму!

Моя мама живе в Мінську і не дотягується до мене з тією силою, з якою хотілося б. Але вона ніколи не втручалася в моє життя так, як Тамара Броніславівна. Звичайно, мама дає мені поради, я їх слухаю і деяким навіть слідую.

Яким глядачі побачать вашого персонажа у другому сезоні? Розкажіть про новий конфлікт «невістка-свекруха».

У новому сезоні нарешті повернеться моя дружина Аня, і ми станемо повноцінною сім’єю. Звичайно, владна Тамара Броніславівна продовжить виховувати дітей, Женю, а тепер ще й невістку. Але Аня не так проста, як може здатися! Вона здатна дати відсіч свекрусі, і тоді Женя виявиться між двох вогнів…

Ви імпровізіруете в кадрі? Чи було таке, що під час зйомок «Папаньок» народжувалися жарти, які потім увійшли в серіал?

Без цього на майданчику сухо і нецікаво! Імпровізували завжди, кожен день. Якщо вдало, в серіалі це залишали. Мені здається, що комедія без імпровізації, як гроза без блискавки. Неможлива!

А яка була атмосфера на знімальному майданчику?

Творча! У нас була прекрасна, злагоджена команда від водія до продюсера, я прекрасно себе почував і з задоволенням їхав на роботу. Не було жодного дня, щоб я побачив незадоволене обличчя людини зі знімальної групи! А коли загальний настрій прекрасний, хочеться творити!

У чому особисто для вас полягає складність життя на карантині? Часто сумуєте за зйомками?

Я не можу сидіти без роботи! Відчуваю себе старим! Дуже хочеться зніматися, репетирувати і давати концерти. За п’ять років я дуже звик до роботи. Раніше для мене одного дня відпочинку за проєкт було досить. Бувало, що місяцями працювали без вихідних: з одного проєкту в інший «перетікали».

Які сімейні фільми ви порадите подивитися на карантині?

Старі радянські фільми. Наприклад, «Невловимі месники», «Білий Бім Чорне Вухо» і т. Д.

Як проводите карантин з дітьми? Чим найчастіше займаєтеся вдома?

Ми граємо в настільні ігри: «Дабл», «Імаджинаріум», «Alias», а ще в шахи і шашки. Це рятує від нудьги і розвиває мозок. І я дозволяю дітям до ранку грати на приставці, телефоні та комп’ютері. Режим на карантині скасовано! Вони не можуть бачитися з друзями. Є вихід тільки у двір. Ще режимом їх мучити? Нехай відриваються!

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