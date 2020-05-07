Сьогодні, 7 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 20 випуск психологічного реаліті «Супермама». Чотири учасниці з кардинально різними поглядами на виховання оцінили своїх конкуренток. Також свою думку про кожну з мам висловив експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Хто ж отримав заповітне звання Супермами: мама хулігана Альона, витончена мама-флористка Анжеліка, епатажна діджейка Мадонна чи заслужена артистка України Тетяна Піскарьова? Відповідь знайдете у матеріалі.

У перший день учасниці вирушили в гості до мами хулігана Альони, яка з дитинства вчить свого сина давати здачу. Однак вони не схвалили такі агресивні методи виховання, адже дворічний син Альони постійно істерив і бив свою маму.

Другого дня конкурентки відчинили двері в розкішний будинок творчої мами Анжеліки. Однак те, що вони там побачили, вразило всіх. Чоловік-тиран, 15-річний син, який живе окремо, побої і приниження. Учасниці не зрозуміли, заради чого Анжеліка терпить все це.

Іще більше співчуття викликала епатажна діджейка Мадонна, яка щиро розповіла про те, як важко їй було самій ростити синів. Мама-діджейка відверто розповіла про проблеми свого сина в перехідному віці та про причини розставання з Олегом Кензовим.

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І останньою двері свого розкішного особняка відчинила заслужена артистка України Тетяна Піскарьова. Жінка показала своїх дочок. Проте не все так райдужно в її житті. Конкуренткам здалося, що старша дочка Настя трохи ревнує маму до своєї сестри.

Так хто ж з учасниць здобув заповітне звання Супермами? Кому експерт з питань дитячої вікової психології віддав свої бонусні бали? Фінал вийшов грандіозним і несподіваним! Усі учасниці одноголосно віддали найбільшу кількість балів епатажній Мадонні. Свої бонусні 10 балів Дмитро Карпачов віддав також їй. Діджейка Мадонна стала абсолютною рекордсменкою і заслужено отримала звання Супермами цього тижня.

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