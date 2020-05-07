Серіал «Упереджене ставлення» розповідає про долю сильної жінки, яка потрапляє в дуже непрості ситуації. Він виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в заключних серіях — читайте просто зараз!

Перебуваючи у в’язниці, колись Ілля Феофанов познайомився з Мариною. Дівчина займалася найдавнішою професією, але Ілля переконав її почати нове, правильне життя. Після виходу на свободу між ними виникає роман. І тепер, вже після смерті Іллі, Марина народжує від нього дитину. У Наталії Горенко і Степана Феофанова з’являється онук, і це ще одна причина домогтися справедливості і зломити прогнилу систему держави.

У ролях: Ольга Радчук, Сергій Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитро Чернов, Олександр Рудинський, Гліб Михайличенко, Костянтин Данилюк та ін.

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