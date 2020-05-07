Сьогодні, 7 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:00. Що ж станеться в 7 і 8 серіях — читайте просто зараз!

У сьомій серії один із головних бізнесменів Рязанська ховає молодого сина. В якості останнього подарунка він надягає на його руку годинник, а в кишеню кладе мобільний телефон. Відразу після похорону вмирає і сам батько, і дрібний кримінальник-наркоман, в квартирі якого знаходять той самий годинник. Як пов’язані ці злочини і ким вони були сплановані, мають з’ясувати Амосов, Вороб’яшкіна і Бичков.

У дев’ятій серії поруч із пляжем біля будинку відпочинку знаходять тіла двох утоплеників. Особи загиблих встановлено — це дрібні бандити, на совісті яких хуліганства і навіть зґвалтування. Все виглядає як нещасний випадок, але Олена впевнена — це вбивство. Амосову з Бичковим залишається зрозуміти, як стався злочин, і хто його вчинив. Кому заважали ці двоє?

Дивіться серіал «Майор і магія» з понеділка по четвер о 23:00 на телеканалі СТБ!

Video: «Майор і магія»: що станеться в 7 і 8 серіях (анонс) Серіал Майор і магія - 7, 8 серії на сайті СТБ вже 07.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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