Один з найвідоміших екстрасенсів і астрологів країни, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси, Хаял Алекперов стверджує, що 2020 рік обіцяє чимало позитивних змін в особистому житті кожного зі знаків зодіаку. Це буде пов’язано з внутрішніми змінами, до яких підштовхнуть нас зірки вже з перших місяців року. Головними подарунками року стануть прийняття себе з усіма плюсами і мінусами, вміння чути свій внутрішній голос і душевна гармонія. Читайте любовний гороскоп на 2020 рік для всіх знаків зодіаку від Хаяла Алекперова.

Овни

Наступаючий 2020 рік обіцяє самотнім Овнам початок міцних відносин. Сімейні ж представники сузір’я зуміють відшліфувати шорсткості в спілкуванні з партнером. Улагодивши давні сварки і конфлікти. Але при цьому зірки радять частіше виступати ініціатором душевних розмов і бути поблажливіше до помилок і промахів коханої людини.

Тельці

На початку року Тельці ризикують повторити вже колись зроблену помилку у відносинах зі своєю половинкою. Це може стати вагомим приводом для серйозної сварки. А тому намагайтеся враховувати колишньої досвід. Середина року обіцяє сімейним Тельцям гармонію – у вас є всі шанси прийти до спільного знаменника з партнером в спірних моментах. Для самотніх ж сердець сприятливим періодом стане кінець весни – початок літа – є ймовірність доленосного знайомства.

Близнюки

З настанням Нового року багато Близнюків будуть одночасно прагнути до якихось змін в особистому житті, і боятися втратити відчуття стабільності. Рада зірок – прислухатися до свого серця. Так як страх втратити зону комфорту може віддаляти вас від щастя в особистому житті. Для сімейних же знаків кардинальні зміни підготувала друга половина року – не виключено, що ви з партнером прийдете до якихось важливих рішень, які змінять ваше життя.

Раки

На початку року зірки радять Ракам бути поменше відвертими говорячи про своє особисте життя з людьми, в яких ви не впевнені на всі сто. Є велика ймовірність стати об’єктом неприємних пліток. Кінець літа початок осені обіцяє самотнім Ракам романтичні знайомства. Але намагайтеся бути обережнішими і не квапте події, щоб не відлякати потенційного претендента на ваше серце.

Леви

У 2020 році у Левів може з’явитися абсолютно нове бачення подій, що відбуваються. Уже з грудня зірки підштовхнуть представників знака розібратися в собі і змінити життєві орієнтири. Завдяки чому на перший план, замість кар’єри, вийде особисте життя. Тож не дивно, що такий підхід позитивно відіб’ється на сфері особистих відносин. У самотніх Львів будуть всі шанси зустріти своє кохання, сімейні ж знаки зможуть насолодитися гармонією в спілкуванні зі своєю половинкою.

Діви

Початок 2020 го року обіцяє самотнім Дівам романтичні знайомства. А тому постарайтеся більше уваги приділяти собі – нова зачіска, хобі або похід в спа не тільки порадують вас, але і додадуть очам сяйва, перед яким ніхто не встоїть. Сімейних Дів чекають деякі труднощі у відносинах з близькими. Швидше за все, щоб уникнути сварок, вам доведеться взяти на себе більше сімейних обов’язків і частіше поступатися в суперечках.

Терези

Особиста сфера в 2020 році порадує представників знака позитивними змінами. Багато самотніх сердець в цьому році зможуть знайти свою долю і зважитися на серйозні зміни. Сімейним же Терезам зірки обіцяють позитивні емоції і яскраві враження. Не виключено, що партнер порадує вас подорожжю вашої мрії.

Скорпіони

У наступаючому році сфера особистих відносин зажадає від сімейних Скорпіонів постійної роботи над собою. Щоб уникнути гучних сварок і конфліктів з коханою людиною, представникам знака варто грамотно розподіляти свій час, і більше уваги приділяти побутовим питанням. Самотнім же Скорпіонам варто бути обережнішими з новими знайомствами на початку року – є ризик розчарувань.

Стрільці

2020 рік стане вельми перспективним в плані особистих відносин. Багато самотніх представників знака не тільки зможуть знайти свою долю, а й прийдуть до серйозних спільних рішень, на зразок весілля. Сімейні ж представники знаку всерйоз задумаються про народження дитини. І варто зазначити, що діти, народжені в цьому році, безсумнівно порадують батьків своєю цілеспрямованістю, спритністю і веселим характером.

Козероги

Сфера особистих відносин порадує сімейних Козерогів стабільністю. Швидше за все серйозних сварок або емоційної «гойдалки» не передбачається. Але не варто переживати про те, що вас може здолати нудьга. Властива вам жага авантюр допоможе внести яскраві фарби в розмірений сімейний побут. Самотнім Козерогам наступаючий рік обіцяє початок нових відносин, які, швидше за все, припадуть на перші літні місяці.

Водолії

Сімейні Водолії на початку року можуть зіткнутися з невеликими труднощами в сфері особистих відносин. Близькі люди, раз у раз, можуть сприймати вашу конструктивну критику в штики, і гостро реагувати на зауваження. А тому постарайтеся запастися терпінням і витримкою. І по можливості, намагайтеся зайвий раз не вступати в конфронтацію. Самотніх ж представників перша половина року, швидше за все, не порадує кардинальними змінами. Зате буде достатньо часу, щоб розібратися в собі.

Риби

У 2020-му році любовна сфера зажадає від Риб уміння знаходити компроміс. Щоб уникнути заворушень в сімейній водоймі, намагайтеся частіше поступатися в суперечках своїй половинці і не сприймайте близько до серця колючі зауваження. Ваша витримка і дипломатичність – запорука успіху в стосунках. Для самотніх сердець перспективним буде період кінця зими – початку весни. Зірки підготували вам романтичне знайомство.

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