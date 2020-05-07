Гороскоп на 8 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в п’ятницю. Що особливого повинно відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на останній робочий день тижня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Пам’ятайте одну з головних істин життя – немає нічого постійного. Якщо ви змиритесь з карантином, і з тим, що зараз нічого не змінюється – пережити день буде легше. Той, хто всіма силами не бачить необхідності в змінах, і буде намагатися залишити все як раніше, може зіткнутися зі складнощами.

Телець

У п’ятницю відносини з близькими будуть складатися легко і невимушено, ви відчуєте свою цінність. Не сидіть склавши руки – зараз час для нової роботи і спілкування в соцмережах зі старими друзями. І не забувайте про рідних!

Близнюки

Передбачливість, стриманість і охайність повинні стати головними вашими поводирями на цей день. Саме вони вбережуть від дрібних негараздів і збережуть душевну рівновагу.

Рак

Попереду у вас гарячий і насичений день. Час буде текти так швидко, що ви зможете відчути легке запаморочення. Цей день присвятіть також сімейним справам, особливо, якщо у вас є якісь конфлікти або невирішені питання.

Лев

Під час ранкової кави подумайте про свої плани і те, чого вам не вистачає для щастя. Загалом же Левів чекає цікавий і сприятливий день. Особливо добре будуть виходити вирішення життєвих проблем.

Діва

Ймовірно, вам доведеться вдатися до перегляду бюджету, зокрема переглянути ліміт допустимих витрат. Деяким Дівам сьогодні трапиться нагода взятися за додаткову роботу. Це допоможе збалансувати ваше фінансове становище, хоча і додасть втоми.

Терези

У цей день не варто ганятися за двома зайцями, а краще виконувати справи одна за одною. Це ж стосується і будь-яких інших планів і дій. На любовному фронті більшість чекає затишшя, а ось сімейним може випасти важлива розмова.

Скорпіон

Зірки обіцяють вам поліпшення відносин з колегами. Вам час задуматися про зміни в особистому житті – ваші відносини потребують розвитку, тому не зволікайте з цим.

Стрілець

В любовній сфері ви можете відчути дику пристрасть. Саме час для ризикованих любовних авантюр! Переживати не варто – не нарубати дров вам допоможе ваша розсудливість.

Козеріг

У другій половині дня посилиться потреба в самоті – не відмовляйте собі в цьому. Саме в такі моменти ви зможете поглянути на своє життя з боку і визначитися з планами на майбутнє.

Водолій

Є великий ризик потрапити в епіцентр конфлікту. Тому ретельно уникайте пліток в колі сім’ї. До вирішення особистих питань не залучайте ваших родичів, а вирішуйте все тільки власними силами.

Риби

Запорука успіху – твереза ​​голова, і Рибам про це сьогодні слід пам’ятати, як ніколи. При цьому тверезим екстрасенси рекомендують бути як в переносному, так і в прямому сенсі цього слова. І не дивіться, що сьогодні – п’ятниця!

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