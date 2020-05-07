Нещодавно відбулася прем’єра головного детективу весни «Упереджене ставлення»! У ньому глядачів своєю майстерністю захоплює молодий актор Гліб Михайличенко, який зіграв у серіалі роль скривдженого сина. Про зйомки найвибуховішого серіалу весни, смішні моменти на знімальному майданчику і важкі сцени – читайте в інтерв’ю Гліба Михайличенка!

Відомо, що під час зйомок серіалу «Упереджене ставлення» у вас було багато цікавих, смішних моментів. Можете про них розказати?

Хоч як дивно це звучить, але всі найцікавіші моменти мого знімального періоду припали на сцени у в’язниці. По-перше, ми знімали у справжній в’язниці! У ній з вікон сусідньої будівлі на нас дивилися справжні зеки. Звичайно, наш корпус був повністю «наш» і за власну безпеку ми, в принципі, не хвилювалися. Але атмосфера навколо нагнітала (усміхається. — Прим. ред.).

Так! У вашого персонажа в серіалі доволі багато важких, емоційних сцен у в’язниці. Яка сцена особисто для вас була найважчою?

Певно, найважча і найцікавіша сцена — у кімнаті побачень, де я кажу мамі й батьку, що я їх ненавиджу… До речі, саме ця сцена увійшла в офіційний трейлер. І просто перед сценою виявилося, що моє волосся з першого знімального дня вже непогано відросло, а вкоротити його не можна, бо попереду сцени, де я повинен бути з такою довжиною. Здається, художниця по гриму навіть заплакала… Ми намагалися приховати волосся капюшоном, кепкою, але все одно було видно мою шевелюру… Варто сказати, що за сценарієм я повинен взагалі бути лисим! Адже це – другий тиждень у в’язниці (сміється. — Прим. ред.). Тоді ми вигадали заліпити волосся «тейпом» — це спеціальний знімальний двосторонній скотч. Мене запевнили, що це особливий «тейп» — для гриму. Так ми вкоротили волосся вдвічі! Альона Лебідь (художниця по гриму) — просто чарівниця (сміється. — Прим. ред.).

А що було після цього?

Ми прийшли у справжню кімнату для побачень. «Ну от, атмосфера надихає зробити прекрасну сцену», — думав я. Сіли по різні боки від захисного скла. І тут виявилося, що телефони не працюють, і увімкнути їх неможливо. Виявляється — всю сцену ми одне одного, буквально, взагалі не чуємо. А я так її чекав! Спробували голосніше говорити — щось чути, але це абсолютно вбиває логічне, органічне існування. Тоді ми домовилися з партнерами читати одне одного «по губах». Сцена пройшла дуже професійно, після завершення Ольга Радчук навіть заплакала! Знаєте, це означає, що щось справжнє там було…

Слухаючи вас, розумієш, що для таких сцен потрібна серйозна психологічна підготовка. А що для вас було найважчим у підготовці до зйомок?

Найважчою була підготовка до різних сцен, адже мене дивував «віковий розвиток» мого персонажа. Майже в кожній сцені мені різна кількість років! Від 16 років — перший привід у поліцію, а в 25, здається, – смерть… Вважаю, що сцену, де мені 16, я завалив…

Ваші рідні вже встигли подивитися 6 серій «Упередженого ставлення». Вони також думають, що ви завалили цю сцену?

Чесно кажучи, поки ні з ким не говорив про цю роботу. Близькі кажуть, що це – хороший крок у моїй кар’єрі. Всі відзначають цікаві обставини мого персонажа — «нарешті, було що грати». А про сцену в 16 років усі згодні…

А якщо порівнювати ваші роботи в «Акушерці» та серіалі «Зоя», чим для вас була особлива роль в «Упередженому ставленні»? Що нового для себе відкрили?

Ці три проєкти були для мене дуже бажаними з моменту проб. Мені дуже сподобалася робота з режисером, і я відразу собі відзначив: «Тут я багато чого навчусь!». Тому безмежно вдячний, що потрапив у всі три проєкти. Знаєте, вони абсолютно різні, але одне, що об’єднує всі три ролі, — доля «проблемної дитини». Та саме в цій історії все заходить занадто далеко. І це, звичайно, захопило мене як актора з перших хвилин роботи! Навіть над сценою в кімнаті побачень я думав два місяці, постійно перепитував свого агента: «А кого все ж таки затвердили?».

У серіалі ви граєте ображеного сина. А якби така ситуація склалася в реальному житті, чи змогли б ви пробачити мамі? Чи поводилися б як герой серіалу?

Особисто я з дитинства прагнув до самостійності і, певно, на відміну від Іллі, не залежав так від мами. І звичайно, я не ображав її так. Мама – це святе! І я думаю, їй би пробачив усе. Але можливо, не відразу – цим ми схожі з моїм персонажем.

А які у вас ще є спільні риси характеру?

Якщо є ціль, то я не боюся роботи, хоч би якою вона була! Цим я, певно, схожий з Іллею, коли він вийшов із в’язниці. А ще я люблю кардинально змінювати своє життя і світосприйняття.

Чому глядачі телеканалу СТБ повинні подивитися серіал «Упереджене ставлення»?

Мені здається, це дуже актуальна і корисна історія в наш час. Коли справедливість, а головне – любов повинні подолати всі «системи»… Батьки повинні приділяти час дітям, а діти – цінувати цей час із батьками. А взагалі, круто, що у нас нарешті з’явилася гостросоціальна і навіть політична історія. За це я вдячний дуже талановитому і розумному автору – режисеру серіалу! А ще – низький уклін такій дружній і працьовитій команді!

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Фото – https://www.instagram.com/gleb_mikhaylichenko/

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