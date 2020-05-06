Спорт на карантині: як почати займатися в домашніх умовах

В умовах карантину і постійного перебування в чотирьох стінах багато хто замислюється про те, як займатися спортом. Ба більше, ті, хто раніше ніколи не навантажував себе фізичними вправами, відтепер узялися за свою форму. Тому питання про тренування в домашніх умовах як ніколи актуальне. Про спорт на свіжому повітрі, а також заняття на балконі — дивіться в сюжеті програми «Вікна-новини».

Львів’яни вирішили не марнувати час і поєднувати приємне з корисним. Вони займаються спортом на балконі і залучають сусідів, щоб було цікавіше.

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Так, Анатолій протягом кількох днів дзвонить сусідам і закликає виходити на балкон для тренування. Чоловік стверджує, що карантин не причина забувати про спорт і фізичну форму. Саме тому вирішив заснувати нову традицію на своїй вулиці.

«Я підтримую заклики лікарів залишатися вдома. Але постійне перебування в приміщенні — це прямий шлях до зниження імунітету. Тому мої тренування на балконах спрямовані на те, щоб змусити людей не фільми на дивані дивитися, а виходити на повітря і розправляти легені», — розповідає Анатолій.

На перші тренування чоловік і його кохана виходили самі. Однак нещодавно їхня команда збільшилася: до них приєдналися сусіди. Тепер їхня вулиця починає ранок із руханки. Спільні зустрічі не лише зміцнюють імунітет, а й об’єднують тих, хто раніше навіть не вітався. Відтепер дехто навіть виходить випити філіжанку кави і поспілкуватися.

Тому львів’яни закликають усіх об’єднатися, займатися спортом і залишатися вдома. Тільки так ми зможемо перемогти коронавірус і наблизитися до завершення карантину.



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