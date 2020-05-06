«Упереджене ставлення»: що станеться в 5 і 6 серіях (анонс)
06.05.2020
Серіал «Упереджене ставлення» розповідає про долю сильної жінки, яка потрапляє в дуже непрості ситуації. Він виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в 5 і 6 серіях – читайте просто зараз!
Юрій Пустовойт, син Прем’єр-міністра і його права рука, на роботі посварився зі своєю нареченою Інгою. Інга – кругла сирота, яка з вдячністю і самовідданістю присвячує себе нареченому. Та після сварки дівчину не можуть знайти, і можливо, до цього причетний злочинець з урядового кола.
Тим часом поліція знайшла будинок, у якому зникали всі жертви цієї справи. І в будинку затримано можливого вбивцю…
У ролях: Ольга Радчук, Сергій Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитро Чернов, Олександр Рудинський, Гліб Михайличенко, Костянтин Данилюк та ін.
Video: «Упереджене ставлення»: що станеться в 5 і 6 серіях (анонс)
Серіал Упереджене ставлення - 5, 6 серії на сайті СТБ вже 06.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Упереджене ставлення