Ослаблення карантину: як відкрилися ринки в Києві

У Києві дозволили працювати кав’ярням на виніс. Ба більше, відкрилося три ринки. Спеціальна служба за кілька минулих тижнів перевірила майже чотири десятки базарів. У останніх був час підготуватися, тому відтепер вони будуть поступово відкриватися. Незабаром запрацюють ще два ринки. Головне, щоб усі дотримувалися дистанції, носили маски і рукавички, а також користувалися дезінфекторами. Чи у всіх це виходить? Журналіст програми СТБ «Вікна-новини» Артем Сорокін вирушив у рейд ринками.

5 травня в Києві офіційно запрацювали ринки. Однак не тільки в столиці, а й у передмісті — Ірпені, Бучі, Гостомелі. Контролювати карантинні заходи та обмеження будуть відразу дві державні структури: Національна поліція і Держпродспоживслужба.

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Однією з основних вимог є температурний скринінг на вході до ринку. Однак на базарі в Ірпені безконтактні прилади для вимірювання температури показували щоразу різний результат: від 24 до 31 градуса. Деяким відвідувачам навіть вдавалося пройти без скринінгу, що вже порушувало всі карантинні заходи безпеки. Представники Держпродспоживслужби зобов’язали відразу ж зачинити два входи на ринок міста Ірпеня до усунення несправностей термометрів.

М’ясний відділ також обладнали відповідно до вимог з безпеки роботи ринків. Між товаром, продавцем і покупцем натягнули харчові плівки, які обмежують прямий контакт. Для відвідувачів забезпечили все необхідне: і рукавички, і санітайзери, і серветки.

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Програма СТБ «Вікна-новини» побувала на всіх працюючих ринках. Продавці дотримуються всіх необхідних заходів, в тому числі соціальної дистанції. Також дезінфікують територію ринку тричі на день. А от покупці часом забувають про заходи безпеки і скупчуються біля прилавків, а деякі й зовсім без масок.

Правоохоронні органи стверджують, що з відкриттям ринків багато людей розслабилися. Поводяться так, немов карантин скасовано, а вірусу й зовсім немає. Але нагадують: коронавірус усе ще легко і швидко поширюється. Тому такі місця, як ринки, особливо небезпечні. А отже, масковий режим є найважливішим!

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.

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