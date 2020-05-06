Сьогодні, 6 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:05. Що ж станеться в 5 і 6 серіях — читайте просто зараз!

У п’ятій серії у начальника РВВС Полозкова зникає внучка. Разом з подругою-однокласницею, донькою відомого в місті бізнесмена, дівчинка буквально розчиняється в повітрі. Куликова відпрацьовує версію про конфлікт інтересів у бізнесі, а Амосов опитує першокласників. Підозра падає на фотографа, якому для модної зйомки знадобилися дівчатка. До розслідування залучають Олену Вороб’яшкіну.

У шостій серії Амосов і Бичков розслідують пограбування квартир. У крадіжок схожий почерк: злочинці проникають всередину без злому, при цьому вони беруть тільки коштовності, а гроші не чіпають. Розслідування приводить героїв до місцевого цирку-шапіто.

Дивіться серіал «Майор і магія» з понеділка по четвер о 23:05 на телеканалі СТБ!

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