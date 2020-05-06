Сьогодні, 6 травня, в ефір телеканалу СТБ вийшов 19 випуск психологічного реаліті «Супермама». Дмитро Карпачов оцінив методи виховання епатажної мами-діджейки Мадонни. Жінка була дружиною відомого співака Олега Кензова. Проте її життя з ним не склалося. Після численних скандалів, які відбувалися на очах у її молодшого сина, пара розлучилася. Та чи повинні діти ставати свідками сварок дорослих? І як налагодити стосунки дитини та вітчима? Про це читайте в нашому матеріалі.

Під час візиту до епатажної мами-діджейки Мадонни учасниці з’ясували, що свідком її сварок із колишнім чоловіком Олегом Кензовим був молодший син Лука. Сам хлопчик зізнався, що хотів ударити свого вітчима, коли той ображав його маму.

«Хлопчики дуже чутливо сприймають, якщо їхню маму ображають, і тому можуть трохи перебільшувати побачене. А якщо дитина розуміє, що ніяк не може захистити маму, то починає почуватись безпорадною. Тому мама повинна подбати про те, щоб син не ставав свідком її сварок з чоловіком», ‒ прокоментував ситуацію Дмитро Карпачов.

Лука зізнався, що йому не подобався обранець його мами. Дмитро Карпачов вважає, що це нормально. Діти мають повне право недолюблювати обранців своєї мами, бо насправді вони просто ревнують маму до них.

«У подібній ситуації важливо, щоб себе правильно повели обоє дорослих. Чоловік повинен дати зрозуміти хлопчикові, що він не відбирає у нього маму і поважає їхні стосунки. А мама повинна дати зрозуміти своєму синові, що з появою нового чоловіка в їхній сім’ї вона не стане любити його менше».

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Більше порад щодо виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:00 у новому проєкті «Супермама».

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