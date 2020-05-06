Гороскоп на 7 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в четвер. Що особливого має статися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути увагу? Читайте гороскоп на 7 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви будете дуже добрими і чуйними – цим можуть скористатися, але впадати у відчай не варто, адже головне – генерувати позитивну енергію. Вона до вас неодмінно повернеться.

Телець

Ви зайняті тільки приємними думками і спогадами про побачення або зустрічі. Ви плануєте продовження стосунків і дуже ініціативні в цьому плані. Друга половина тижня сприятлива саме для романтичних вчинків!

Близнюки

Близнюки сьогодні можуть бути схильні до роздумів про життя, що неабияк відволікатиме від роботи і поточних справ. Щоб не нажити неприємностей через своє ширяння в хмарах, постарайтеся добре зосередитись і відкласти філософський настрій до вечора.

Рак

Можливе вирішення давньої складної ситуації. Небесні покровителі оцінять ваші старання, тому витрачені зусилля мають високі шанси окупитися. Ймовірно, ви знайдете креативний вихід з наболілої ситуації. Зірки обіцяють вам відмінний четвер! Не вішайте носа!

Лев

Не встрявайте в суперечки з близькими – проявіть доброту і щедрість. Якщо важливих справ чи відповідальної роботи на цей день не планували, займіться улюбленим хобі – вашій енергії в цей день важливо знайти застосування.

Діва

Зв’язок, налагоджений у цей період, триватиме довго та принесе радість і користь. Сварок і оцінних суджень уникайте, набагато ефективніше вибудовувати якісні відносини.

Терези

У спілкуванні з людьми звертайте увагу не на поверхневе, а на глибинне. Так ви зможете для себе відкрити нові і більш щирі грані зв’язку з іншими людьми. І остерігайтеся нових знайомств! Карантин – не час для тусовок!

Скорпіон

Будьте обережні в справах, пов’язаних із домом та близькими. Можливе виникнення дратівливих ситуацій, проте стриманість допоможе уникнути конфлікту.

Стрілець

Перед вами відкриваються нові можливості, і ви боїтесь не одержати від цього максимуму. Доведеться вчитися керувати власним часом і не марнувати його на непотрібні справи та непотрібних людей.

Козеріг

Задумані Козерогами справи будуть здійснюватися, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованого, вирішення важких питань і проблем.

Водолій

Водоліям варто очікувати спокійний день. Коли проситимете поради або підказки в інших, не забувайте їх уважно слухати. У вас є високі шанси отримати нові знання та справді корисну пораду.

Риби

Рибам у четвер екстрасенси рекомендують не впадати у відчай і не драматизувати в разі, якщо заплановане піде не так, як ви хотіли. Вже скоро все налагодиться, і результат буде кращим, ніж ви очікували. Звичайно ж, тільки за умови, що з вашого боку все буде зроблено на відмінно.

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