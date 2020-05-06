11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра «Папаньки»-2 від «Дизель Студіо». Уже відомо, що комедійний серіал виходитиме з понеділка по четвер. У другому сезоні на героїв чекають нові випробування, в яких вони покажуть себе справжніми чоловіками. Але як же проходили зйомки нового сезону головного сімейного серіалу країни? Дивіться просто зараз!

Зйомки другого сезону «Папаньок» почалися на трасі за Києвом з сьомої ранку!

Для серіалу спеціально привезли за місто лафет і поставили на нього жовтий бус з Євгеном Сморигіним в образі Жені Малишева за кермом.

До речі, в першому сезоні Женя вже був за кермом такого старого імпортного бусика, але та машина буквально розсипалася до закінчення зйомок. Для другого сезону знайшли мало не останній в Україні раритет!

До 9:30 на майданчику зібралася вся знімальна група і актори. Навіть ті, хто того дня не був задіяний: Ольга Арутюнян, Єгор Крутоголов з дружиною Катею і Женя Гашенко. Вони приїхали спеціально, щоб урочисто відсвяткувати старт знімального процесу.

За традицією, кіношники розбили тарілку, на якій написані прізвища всіх причетних до проєкту. На щастя!

Перший день роботи над новим сезоном «Папаньок» почався з радісної новини: Єгор Крутоголов і його дружина Катя поділилися, що чекають на другу дитину!

Нагадаємо, під час кастингів до першого сезону Лілія Ребрик, за сюжетом дружина Єгора, дізналася про свою другу вагітність. Під час зйомок Андрій Федінчик став уперше батьком.

А Ольга Арутюнян, за сюжетом вагітна дружина Микити, після закінчення ТВ-прем’єри дізналася, що вона при надії. І ось настала черга одного з продюсерів і актора серіалу, Єгора Крутоголова:

«Папаньки» – це мій улюблений проєкт, бо він дуже знаковий! Під час зйомок першого сезону моя серіальна дружина, Ліля Ребрик, була вагітна, і ми всі жартували, що я ні до чого! Федінчик став батьком, Оля Арутюнян повідомила нам, що вагітна. І ось через рік ми з Катею ділимося такою радісною для нас новиною! Чесно, ми чекали на цю подію п’ять років. Я вірю, що всі збіги – не просто так. І тому впевнений, що другий сезон має бути просто космічно крутим!

Над другим сезоном працювала оновлена ​​знімальна група: режисер-постановник Максим Бернадський, оператор-постановник Максим Баєв і художник-постановник Андрій Гречишкін.

Як і раніше, керівницею проєкту залишається Наталія Каптан.

Настрій у всіх чудовий! Всі вірять в успіх і обіцяють, що новий сезон «Папаньок» буде ще успішнішим, ніж попередній. Автор ідеї Олексій Бланар у цьому точно впевнений:

Це буде шикарний сезон! Ми перенесемося на пів року вперед. Тобто, у персонажа Жені Гашенка, Микити, вже буде піврічна донька. У Саші, героя Андрія Федінчика, теж з’явиться дитина! У другому сезоні буде ще більше пригод, чоловічої дружби і взаємовиручки. Наші папаньки проявлятимуть більше відповідальності і вирішуватимуть ще більше сімейних проблем. Вони покажуть себе як справжні чоловіки зі справжніми чоловічими вчинками!

Нагадаємо, що перший сезон серіалу «Папаньки» ви зможете подивитися вже 10 травня на телеканалі СТБ!

Фото – Катерина Крутоголова

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