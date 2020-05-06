У лютому відгримів масштабний український Нацвідбір на Євробачення-2020. Решта країн-конкурсанток теж визначилися зі своїми представниками. Але через пандемію коронавірусу конкурсу не бути! Так що ж відбувається з міжнародним конкурсом Євробачення-2020? І чи почує Європа «Соловей» гурту Go_A? Читайте просто зараз!

18 березня Європу сколихнула шокуюча новина — Євробачення-2020 скасували через коронавірус! На той момент зі своїми представниками визначилися абсолютно всі країни-учасниці. А це — 41 пісня! Довгоочікуваний фінал мав відбутися 16 травня, але за 2 місяці до нього Євробачення-2020 скасували.

Оргкомітет конкурсу вирішив перенести шоу на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, в ньому зможуть взяти участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.

У свою чергу, 13 країн вже заявили про те, що їхні представники залишаться незмінними в 2021 році. Серед них — і український гурт Go-A, який просто зараз готує для Євробачення-2021 нову конкурсну пісню, — адже саме таку умову поставили організатори для тих країн, які не будуть вибирати представників наново.

30 квітня оргкомітет заявив про нововведення, якого не було за всю історію Євробачення! 16 травня о 22:00 за київським часом відбудеться онлайн-концерт Europe Shine a Light. Це шоу стане альтернативою пісенному конкурсу Євробачення-2020.

В онлайн-шоу будуть представлені пісні 41 учасника, змагань не буде. Також учасники концерту виконають хіти конкурсів минулих років.

Де дивитися Євробачення-2020

16 травня в прямому ефірі концерт Eurovision: Europe Shine а Light будуть показувати СТБ і суспільний мовник UA: Перший, а також трансляція відбудеться на YouTube-каналі Eurovision Song Contest.

Ведучими шоу будуть Edsilia Rombley, Chantal Janzen і Jan Smit.

Організатори обіцяють багато сюрпризів у цьому році. Зокрема, планується і виконання спільної пісні, яка в такі скрутні часи зможе об’єднати Європу.

Транслюватимуть шоу телеканали 41 країни-учасниці. Також захід покажуть у Чорногорії, Бельгії, Боснії і Герцеговині, Казахстані та Косово.

Більше на тему: Як Go_A готуються до онлайн-концерту Євробачення

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ