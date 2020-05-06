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Актор серіалу «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов отримав «Золоту Дзиґу»

06.05.2020

У неділю, 3 травня, українська кіноакадемія вчетверте вручала статуетки кінонагороди «Золота Дзиґа». Вперше церемонія нагородження відбувалася в онлайн-режимі через карантинні заходи на тлі пандемії коронавірусу. Всього статуетку вручали в 22 номінаціях. Одну з них отримав актор популярного серіалу на телеканалі СТБ «Спіймати Кайдаша» Віктор Жданов. Детальніше далі в матеріалі.

Два місяці тому на телеканалі СТБ відбулась прем’єра серіалу «Спіймати Кайдаша» за повістю Івана Нечуя-Левицького «Кайдашева сім’я» і за сценарієм української драматургині Наталії Ворожбит. Одного з головних героїв — главу сім’ї Омелька Кайдаша — зіграв неперевершений актор Віктор Жданов.

А днями Віктор Жданов отримав статуетку «Золота Дзиґа» від української кіноакадемії за «Кращу чоловічу роль другого плану» у фільмі «Вулкан»!

Дивіться серіал «Спіймати Кайдаша» просто зараз!

Редакція телеканалу СТБ вітає Віктора Жданова з довгоочікуваною нагородою і зичить натхнення та реалізації всіх творчих планів!

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