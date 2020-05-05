Ви чули її в «Грі престолів»: топ-5 фактів про головну актрису «Упереджене ставлення»
05.05.2020
Вчора глядачі телеканалу СТБ завмерли перед екранами своїх телевізорів – відбулася прем’єра найголовнішого детектива весни «Упереджене ставлення»! У ньому зіграло багато талановитих і перспективних акторів, серед яких – незвичайна Ольга Радчук! Читайте топ-5 фактів про Ольгу Радчук прямо зараз!
- У це важко повірити, але кілька тижнів тому Ользі Радчук виповнилося 50 років!
- Відомо, що жінка дуже дбайливо ставиться до особистого життя і охороняє його від очей журналістів і публіки.
- Крім зйомок у кіно, Ольгу Радчук можна побачити і на театральній сцені. Зараз вона працює в столичному театрі «Браво». До того ж актриса активно бере участь в дубляжі і озвучуванні культових фільмів і мультфільмів. Наприклад, її голос можна почути в серіалі «Гра престолів», «Величне століття. Роксолана»,«Гаряча помста» і «Міс конгеніальність».
- Ольга також брала участь в зйомках багатьох серіалів Телеканалу СТБ! Серед них – мелодраматичні серіали «За вітриною» і «Вибір матері».
- Незважаючи на свій вік, актриса вже має 75 робіт в 75 проєктах!
Дивіться ювілейну роботу Ольги Радчук з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ!
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