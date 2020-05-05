Відомий актор Сергій Фролов нещодавно знявся в новому серіалі «Упереджене ставлення», прем’єра якого відбулася на телеканалі СТБ. У ньому він виконав роль чоловіка головної героїні, з якою розлучився через її «надмірну принциповість». Проте чи вчинив би він так у реальному житті? І як відбувалися зйомки головного детективного серіалу країни? Читайте просто зараз!

Як ви готувалися до зйомок серіалу? Можливо, у вас була особлива підготовка?

Якщо чесно, то так, була! Я згадував передовсім про свої відчуття в схожих життєвих ситуаціях, про внутрішній стан і поведінку. Згадував емоції, коли працював у похоронному агентстві. Так! Було і таке в моїй практиці…

А яка атмосфера панувала на знімальному майданчику?

Чудова творча атмосфера, на яку вплинув кожен учасник проєкту «Упереджене ставлення»! Ну і, звичайно, тандем: режисер і оператор, які задали тональність і атмосферу процесу, за що їм велика подяка!

Ви самі схожі на свого героя?

Мені чомусь здається, що якоюсь мірою — так! Я міг би бути таким персонажем за певних обставин…

Ваш персонаж — судмедексперт Степан Феофанов, обурений «надмірною принциповістю» дружини, йде від Наталі. В реальному житті ви змогли б так вчинити? Чому?

Дуже складне питання, але мені здається, що так, пішов би… Знаєте, якщо жінка вирішує, не зважаючи на думку чоловіка, глобальні сімейні питання …То пішов би…

А які казуси були на знімальному майданчику?

На черговий знімальний день я виїхав із готелю на майданчик з темним волоссям, а ввечері повернувся сивий: не встиг розгримуватися. Потім ловив на собі здивовані погляди на ресепшені (сміється. — Прим. ред.).

А чому глядачі телеканалу СТБ повинні подивитися серіал «Упереджене ставлення»?

Для того, щоб намагатися неупереджено ставитися до людей і ситуацій!

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