Серіал «Упереджене ставлення» – про долю сильної жінки, яка потрапляє в дуже непрості ситуації. Він виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в 3 і 4 серіях – читайте просто зараз!

Відтепер весь світ навколо і все життя Наталі звузилися до однієї конкретної мети – знайти вбивцю сина. Наталя береться за власне розслідування і несподівано доходить приголомшливого висновку: до цього якось причетне вище керівництво держави і сам Прем’єр-міністр. Під час роботи над цією справою спливли й інші факти. Вбивство Іллі Феофанова дуже схоже на десяток нерозкритих справ. У столиці вже кілька років хтось убиває молодих дівчат-брюнеток.

У ролях: Ольга Радчук, Сергій Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитро Чернов, Олександр Рудинський, Гліб Михайличенко, Костянтин Данилюк та ін.

Video: «Упереджене ставлення»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс) Серіал Упереджене ставлення - 3, 4 серії на сайті СТБ вже 05.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Упереджене ставлення

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