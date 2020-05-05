Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Упереджене ставлення»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)

05.05.2020

Серіал «Упереджене ставлення» про долю сильної жінки, яка потрапляє в дуже непрості ситуації. Він виходить в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що станеться в 3 і 4 серіях читайте просто зараз!

Відтепер весь світ навколо і все життя Наталі звузилися до однієї конкретної мети –  знайти вбивцю сина. Наталя береться за власне розслідування і несподівано доходить приголомшливого висновку: до цього якось причетне вище керівництво держави і сам Прем’єр-міністр. Під час роботи над цією справою спливли й інші факти. Вбивство Іллі Феофанова дуже схоже на десяток нерозкритих справ. У столиці вже кілька років хтось убиває молодих дівчат-брюнеток.

У ролях: Ольга Радчук, Сергій Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитро Чернов, Олександр Рудинський, Гліб Михайличенко, Костянтин Данилюк та ін.

Video: «Упереджене ставлення»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)

Серіал Упереджене ставлення - 3, 4 серії на сайті СТБ вже 05.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Упереджене ставлення

Більше на тему: Ольга Радчук: Після перегляду серіалу «Упереджене ставлення» у багатьох з’являться сили шукати правду

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить