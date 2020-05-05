Після поцілунку зі мною так ще ніхто не робив: учасниця «Холостяк»-10 Даша про Макса
05.05.2020
Відбулося довгоочікуване побачення Даші: Макс Михайлюк викрав дівчину потай від суперниць. Єгипет запам’ятається обом надовго, особливо друга частина зустрічі, яка пройшла в спа. Однак цьому передував сандбординг, з яким дівчині так і не вдалося впоратися. Якщо Холостяк з першої спроби вдало став на дошку, то Даша добряче покачалася в піску. Один із найсмішніших і недолугих поцілунків проєкту «Холостяк» — дивіться в матеріалі.
«Після поцілунку зі мною так ще ніхто не робив», — прокоментувала учасниця вчинок Макса.