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Після поцілунку зі мною так ще ніхто не робив: учасниця «Холостяк»-10 Даша про Макса

05.05.2020

Відбулося довгоочікуване побачення Даші: Макс Михайлюк викрав дівчину потай від суперниць. Єгипет запам’ятається обом надовго, особливо друга частина зустрічі, яка пройшла в спа. Однак цьому передував сандбординг, з яким дівчині так і не вдалося впоратися. Якщо Холостяк з першої спроби вдало став на дошку, то Даша добряче покачалася в піску. Один із найсмішніших і недолугих поцілунків проєкту «Холостяк» — дивіться в матеріалі.

«Після поцілунку зі мною так ще ніхто не робив», — прокоментувала учасниця вчинок Макса.

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Побачення в пустелі має свої особливості. Безперечно, це спека з палючим сонцем і гори піску. Точно не найкраще місце для поцілунків, і не надто вдалий час для обіймів, особливо після сандбордингу.

«У мене був пісок скрізь: на голові, у роті, по всьому тілу», — зізналася дівчина.

Однак це не зупинило Холостяка, і чоловік вирішив поцілувати Дашу. Чим це закінчилося — дивіться самі.

Video: Після поцілунку зі мною так ще ніхто не робив: учасниця «Холостяк»-10 Даша про Макса

У 9 випуску відбулося побачення Холостяка Макса і учасниці Даші. Дивіться ексклюзивне відео з побачення пари. Ексклюзив Холостяк 2020 9 випуск

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