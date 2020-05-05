«Папаньки»: опис серій 1 сезону

10 травня, в День Матері, глядачі телеканалу СТБ будуть насолоджуватися переглядом першого сезону серіалу «Папаньки». А вже 11 травня на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра «Папаньки»-2 від «Дизель Студіо». Комедійний серіал виходитиме о 20:15 з понеділка по четвер. А поки всі в очікуванні прем’єри, читайте опис серій першого сезону серіалу «Папаньки»!

У першій серії відбулося знайомство з папаньками. У Микити намічається чудовий день, адже саме сьогодні на роботі його чекає жадане підвищення. Але є одне “але”. Головний конкурент — Герман, який також хоче сісти в крісло начальника. Єгор дозволяє синові Ігорю прогуляти школу і бере його з собою на будівництво дачі. Там синок із завидною регулярністю підкидає батькові різні випробування, які закінчуються в поліцейській дільниці.

Женя займається театральною постановкою, яка дуже важлива для Палацу культури і його мами. Саме під час вистави він дізнається жахливу новину: зникла донька Яна. Кожен з папаньок вирішує свою проблему по-своєму.

У другій серії Єгор знаходить таблетки для потенції і думає, що дружина їх підсипає в його їжу. Кілька «слушних» порад йому дає холостяк Саша, але нічого путнього з цього не виходить. Єгор не витримує і звертається по допомогу до лікаря. І навіть до народної медицини. Все це призводить до низки дуже кумедних наслідків.

Старша донька Жені Віка вирішила зробити татуювання. Тато намагається її переконати відмовитися від цієї ідеї, але отримує стандартну відповідь підлітка: «Тату, ти не сучасний». Тоді Женя вирішує довести протилежне – робить тимчасове тату і «активно» займається спортом. Зміни в сині зауважує мама, Тамара Броніславівна, і починається найцікавіше!

Микита підслухав розмову в громадському туалеті про вигідні махінації з курсом євро і вирішив підзаробити грошенят. Пози чившиу Єгора круглу суму, він намагається розбагатіти. Але «туалетний прогноз» не працює, до того ж у плани втручається Герман.

У третій серії старша донька Жені, Віка, хоче відсвяткувати своє 15-річчя з друзями без батьків і просить тата не контролювати їх у цей вечір. Він погоджується за умови, що вечірка закінчиться о 22:00. Женя вирішив зібрати своїх друзів для святкування дня народження дочки, але його постійно відволікає настирливий сусід Олег Петрович. Єгор зібрався перевірити, як просувається будівництво його дачі, але потрапив у пастку. Чи дочекається він допомоги?

Микита надумав простежити за босом, щоб дізнатися, кого він хоче підвищити, але ненароком довідався, що той буде когось звільняти. І це саме в той день, коли Микита хотів піти з роботи раніше …

У четвертій серії у Микити з Ірою нарешті весілля! Він намагається поєднати весільні клопоти з вирішенням проблем на роботі. В результаті завалює і те, й інше, а найстрашніше – губить Ірину весільну сукню.

Єгор і Женя конфліктують через бійку своїх дітей. Ігор побив Максима, за якого заступилася сестра. Батьки також оголосили війну один одному. Саша з нагоди одруження Микити вирішує помирити двох друзів за допомогою алкоголю і стриптизерки. Та чи відбудеться весілля Микити? І чи знайдуть папаньки спільну мову один з одним і зі своїми дітьми?

У п’ятій серії Олег Петрович періодично виявляє в своїй каві недопалки. Він упевнений, що ця гидота падає з верхнього поверху, де живе Женя. Женя знаходить у квартирі сигарети – хто з дітей курить? Такого повороту він точно не очікував!

Друзі віддають Микиті з Ірою речі своїх старших дітей. А Микита зібрався їх продати, щоб викупити дитячу коляску. Але він ніяк не міг подумати, що разом з Єгором влетить на кругленьку суму!

У шостій серії Свєта викликала «чоловіка на годину». Єгор обурений і береться сам полагодити кран в умивальнику за допомогою Ігоря і YouTube. Ситуація швидко виходить з-під контролю, Єгор та Ігор ризикують залити весь будинок. Кого вони покличуть на допомогу?

Микита дізнається, що його тесть «нахімічив» з електролічильниками і тепер рахунки за електрику приходять мало не з «нулем». Він вирішує виправити ситуацію і, позичивши у друзів купу електроприладів, вмикає їх одночасно в своїй квартирі. Це призводить до жахливих наслідків.

У сьомій серії Женя вчить свого сина допомагати людям безкорисливо. Біля входу в школу вони зустрічають літнього чоловіка, який скаржиться на болі в грудях, Женя негайно викликає швидку і разом з Максом супроводжує старого до лікарні. Ця зустріч кардинально змінила життя всієї родини.

Микита й Іра зустрічають біля супермаркету циганку. За відмову «позолотити ручку» жінка проклинає молоду сім’ю, обіцяючи їй біди і негаразди. Що найдивніше, Іра – дипломована психологиня – вірить у це і потихеньку починає втрачати розум. На що піде Микита, щоб звільнитися від вроків? Саша, щоб не повертати гроші Єгору, дарує йому сертифікат на стрибок з моста. Єгор вкотре намагається довести синові, що він – супертато, і приймає виклик. Ігор чекає не дочекається історичного стрибка, а Єгор розуміє, що трохи погарячкував. Чи стрибне він заради сина?

У восьмій серії Єгор хоче довести Свєті, що романтика після весілля існує, що його весільні клятви – це не порожній звук. Він вирішує покататися разом з нею на квадроциклі і влаштувати романтичну вечерю в лісі. Дуже швидко пара заблукала…

Женя і його дружина Аня відзначають річницю весілля… По скайпу! Під час розмови Аня пропонує прилетіти до нього ввечері в парк на місце їхнього першого поцілунку. Женя залишає дітей на бабусю, а сам збирається їхати до Миколаєва. Дорогою його чекають божевільні пригоди і великий сюрприз у фіналі.

Микита разом з Ірою в магазині одягу для вагітних зустрічає свою колишню, яка теж вагітна! Під час розмови Іра дізнається, що Женя з дівчиною так і не порвав, а просто переїхав в інше місто. Іра розробляє особливий план. Що трапиться далі, і від кого вагітна дівчина?

У дев’ятій серії старша донька Жені дорослішає на очах. Віка познайомилася з хлопцем, який виявився блогером. До того ж для нього Женя – зовсім не авторитет. І Віка стала грубити батькові. Що зробить папанька Женя, щоб відновити своє реноме і повернути повагу дочки?

Микита вирішив замутити новий бізнес потай від Іри. Але на його шляху, як зазвичай, постають перешкоди у вигляді Олега Петровича, Жениних дітей, ще й Іри, яка несподівано повернулася додому. Чи зможе подолати проблеми майбутній папанька Микита?

Єгор погодився допомогти Микиті і забрати Іру з села. І все було б добре, якби не чергова витівка Ігоря. Через сина папаньці Єгору довелося «попірнати» в сільському туалеті!

У десятій серії кербуд Олег Петрович оголошує суботник для тих, хто не здає гроші на потреби будинку. І, звичайно, в перших рядах опинився Микита Павленко. Щоб відмазатися від брудної роботи, Микита погоджується виконати особливе доручення, опиняється в лісі і знаходить скарб! Але як майбутній папанька Микита потрапив у полон до піратів?

Єгор, замість участі в суботнику, вирішив посмажити шашлики прямо у дворі. Правда, йому заважають діти, а особливо – захисниця тварин Яна. Чи зможе папанька Єгор нагодувати друзів смачним шашликом?

Крім того, Яна вирішила влаштувати татові особливий суботник і ненавмисно загубила мамину обручку в пісочниці. Папанька Женя з металошукачем Єгора намагається знайти дорогу в усіх сенсах прикрасу, але в справу втручається Олег Петрович. Чи зможе папанька Женя дати відсіч жадібному кербуду?

Холостяк Саша знайшов підробіток для Макса й Ігоря – запропонував їм збирати сміття за гроші. Навіщо йому це, і який несподіваний компаньйон з’явиться у дітей?

В одинадцятій серії молодша донька Жені – Яна – заявила папаньці, що не хоче бути дівчинкою. Женя не знає, що з цим робити, і звертається по допомогу до дружини Микити – дипломованої психологині Ірини. Виявилося, що і в самого папаньки Жені є скелети в шафі!

Іра, натхненна розмовою з Женею, хоче відкрити психологічну практику вдома. До неї приходить перша клієнтка, яка скаржиться на відсутність особистого життя. Іра прагне здаватися професіоналом і знаходить дівчині тимчасового чоловіка. Чому це знову створює неприємності папаньці Микиті?

Поряд із Свєтиним салоном краси планують відкрити ще один. Дружина Єгора засмучена і переживає через конкуренцію. Єгор, як справжній супермен, зголошується виправити цю ситуацію. Що він зробить? І кого для експерименту стригтимуть наголо?

У дванадцятій серії Макс знаходить чужий гаманець і частину грошей витрачає на солодощі. Женя присоромив сина і тепер намагається знайти господаря гаманця. У що вляпався папанька Женя і як буде виплутуватися з неприємностей?

Єгора почали впізнавати перехожі. Виявляється,він завдяки синові Ігорю і своєму співу на кухні став зіркою YouTube. Спочатку його така популярність навіть тішила, але один автограф прихильнику змінив усе. Як папанька Єгор відновлюватиме свою репутацію? І чим йому допоможе Саша?

Микита разом з Ірою їдуть «відпочивати» в село до батьків дружини. Майбутній папанька не надто в захваті від цієї ідеї. Сільський тесть починає підколювати офісного працівника Микиту. Все закінчується спором: хто швидше викопає картоплю. Для Микити це змагання перетворюється на чергову проблему. Чи впорається з нею майбутній папанька?

У тринадцятій серії молодша донька Жені – Яна – зламала градусник, тому всій родині довелося переселитися до «турботливої» бабусі. Щоправда, ненадовго – через розбіжності в поглядах на виховання дітей Женя свариться з мамою і змушений піти до Саші. Як поведуться діти в квартирі затятого холостяка? Які труднощі доведеться долати папаньці Малишеву?

Єгор не вліз у нові джинси і погодився почати заняття спортом. Він посперечався зі Свєтою, що пробіжить 8 кілометрів на стадіоні. Дружина для перевірки вручила йому трекер. Папанька Єгор вирішив схитрувати, і це призвело до невтішних наслідків. Як Єгор вирішить цю проблему? І чому йому все ж доведеться зайнятися спортом?

В Іри чергова істерика – хтось із сусідів затіяв ремонт. Микита йде розбиратися з гучними сусідами, і це призводить до дуже несподіваної зустрічі. Чому шлюб Микити опинився під загрозою? Ловеласа Сашу застукав… чоловік однієї з його пасій. Чому Яна допомагає Саші виплутатися з цієї історії?

У чотирнадцятій серії папаньки вирішили з’ясувати, хто ж найкрутіший рибалка, і вирушили на озеро. Той, хто програв, миє друзям автівки. Чим закінчиться спір?

Саша після бурхливої ​​ночі проспав виїзд на риболовлю і дуже довго добирається до місця. Як же він все-таки візьме участь у змаганні рибалок?

Діти хочуть всього і відразу: купатися, гратися і грати в ігри на телефоні, але немає інтернету. Тому вони розважаються як можуть. Куди вирішила поплисти на човні Яна?

У Свєти нарешті вихідний – її хлопці поїхали, а вона залишилася сама в квартирі. Як їй відпочивається без Єгора та Ігоря?

У п’ятнадцятій серії Єгор, Саша і Женя зі своїми другими половинками і дітьми збираються летіти у відпустку за «гарячими путівками», які запропонувала одна зі Свєтиних знайомих. Микиті не вистачило квитків. Друзі послалися на те, що Іра вагітна, та й він у боргах. Але Микита вирішив: якщо їхня сім’я не полетить з друзями, то обов’язково має поїхати кудись відпочити. Його начальник, Герман Геннадійович, іде у відпустку, тому навантажує «найулюбленішого» співробітника потрійною порцією роботи. Як же Микита повідомить Ірі, що їхній спільний відпочинок зірвався?

Жені дісталося всього три путівки, перед ним стоїть складний вибір: кого з дітей залишити вдома з мегатурботливою бабусею. Старші діти підмовили молодшу Яну не їхати до моря. Тепер у папаньки більш складне завдання: покатати Яну на олені з північного полюса і знайти Діда Мороза. Чому Жені погрожують аніматори – величезне курча і білка?

Єгор дізнається, що з ними на відпочинок їде мама Світлани. Він намагається натякнути тещі, що цього робити не варто. Чим усе закінчиться для папаньки?

Звідки беруться діти – саме цим запитанням молодшенька Яна спантеличила папаньку в шістнадцятій серії. Поки Женя думав, Яна шокувала його звісткою, що в неї з Денисом із дитячого садка буде дитина. Прибиральниця Палацу культури поширює чутки про те, що Віка – Женина старша донька – вагітна. Як переживе цей шок бабуся?

Єгор прокинувся з незнайомою дівчиною в одному ліжку і виявив на тумбочці обручку та прощальну записку від Свєти. Разом із Сашком вони намагаються згадати, що було вчора ввечері і хто ця загадкова дівчина?

Герман звільняє Микиту за постійні запізнення. Він збирає речі, але раптом у банк вриваються грабіжники. Як у цій ситуації поведеться Микита?

Іра нарешті їде народжувати, причому разом з маленькою Яною. Чи встигне вона до лікарні? Чи потрапить на пологи молодий папанька?

Дивіться в першому сезоні серіалу «Папаньки» на телеканалі СТБ вже цієї неділі, 10 травня, о 13:20!

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