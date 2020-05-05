Оксана Сташенко: топ-5 фактів про актрису серіалу «Упереджене ставлення»

Сьогодні ввечері глядачі телеканалу СТБ зможуть отримати насолоду від 3 і 4 серії найголовнішого детектива весни «Упереджене ставлення»! У ньому зіграло багато талановитих акторів, серед яких – яскрава і незвичайна Оксана Сташенко. Читайте топ-5 фактів про Оксану Сташенко прямо зараз!

Крім того, що Оксана Сташенко відома актриса, вона ще й гарна телеведуча! Колись Оксана була ведучою одного з великих кулінарних проєктів! Величезний резонанс справила участь Оксани Сташенко в перших на пострадянських країнах еротичних фільмах, серед яких – «Особливості банної політики, або Баня-2». Актриса спокійно і без утисків згадує ролі в цих фільмах. У 2006 році актриса була запрошена для зйомок в Голлівуд на головну роль фільму «Перебудова» Слави Цукерман. На майданчику робота проходила з Семом Робертсом, Мюрреєм Абрахамом і Еллі Шіді. Сташенко недавно написала книгу, що розповідає про подорож по Непалу і про враження автора, отриманих після візиту цієї загадкової країни. Кар’єра співачки теж не забувається. Оксаною записано і випущено п’ять альбомів. Пісні, що виконуються Оксаною, романтичні і мелодійні, змушують слухача задуматися і засумувати.

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