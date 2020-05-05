Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Те, що не ввійшло в ефір: смішні моменти з побачення Холостяка Макса і Даші

05.05.2020

У 9 випуску проєкту «Холостяк»-10 відбулося найбільш романтичне і пристрасне побачення. Макс Михайлюк вирішив таємно відвезти Дашу до Єгипту, де організував і активний сандбординг, і релаксаційне спа. Редакція STB.UA ділиться найцікавішим: те, що не потрапило до ефіру. Найсмішніші кадри з побачення Макса і Даші — дивіться в матеріалі.

Вже на самому початку побачення Макс вирішив здивувати Дашу і призначив зустріч … в аквапарку. І це незважаючи на те, що пара мала можливість провести час на груповому побаченні в аквапарку Таїланду. Дівчина прийняла такий виклик з гумором.

Більше на тему: Ексхолостячка Галя про четвірку учасниць проєкту «Холостяк»-10 та ймовірну переможницю

Далі Холостяк зав’язав Даші очі і жартома зазначив, що відвезе її в гарем. Але вона не з тих дівчат, яких легко ввести в оману. Пара приїхала в пустелю, де взялася за сандбординг. Макс із перших хвилин успішно освоїв дошку, чого не скажеш про Дашу. Далі — дивіться самі.

Video: Те, що не ввійшло в ефір: смішні моменти з побачення Холостяка Макса і Даші

У 9 випуску проекту Холостяк 10 відбулося найромантичніше і пристрасне побачення. Дивіться підбірку найсмішніших моментів з побачення Макса і Даші

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить