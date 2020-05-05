У 9 випуску проєкту «Холостяк»-10 відбулося найбільш романтичне і пристрасне побачення. Макс Михайлюк вирішив таємно відвезти Дашу до Єгипту, де організував і активний сандбординг, і релаксаційне спа. Редакція STB.UA ділиться найцікавішим: те, що не потрапило до ефіру. Найсмішніші кадри з побачення Макса і Даші — дивіться в матеріалі.

Вже на самому початку побачення Макс вирішив здивувати Дашу і призначив зустріч … в аквапарку. І це незважаючи на те, що пара мала можливість провести час на груповому побаченні в аквапарку Таїланду. Дівчина прийняла такий виклик з гумором.

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Далі Холостяк зав’язав Даші очі і жартома зазначив, що відвезе її в гарем. Але вона не з тих дівчат, яких легко ввести в оману. Пара приїхала в пустелю, де взялася за сандбординг. Макс із перших хвилин успішно освоїв дошку, чого не скажеш про Дашу. Далі — дивіться самі.

Video: Те, що не ввійшло в ефір: смішні моменти з побачення Холостяка Макса і Даші У 9 випуску проекту Холостяк 10 відбулося найромантичніше і пристрасне побачення. Дивіться підбірку найсмішніших моментів з побачення Макса і Даші

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