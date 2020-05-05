«Майор і магія»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)
05.05.2020
Сьогодні, 5 травня, на телеканалі СТБ вийдуть 3 і 4 серії серіалу «Майор і магія», який транслюється з понеділка по четвер о 23:05. Що ж станеться в 3 і 4 серіях — читайте просто зараз!
У третій серії Антон Амосов та Іван Бичков на звалищі знаходять труп бездомного. Проте ретельніший огляд тіла наводить на думку, що це не безхатько, а навпаки – дуже заможна людина.
У четвертій серії Амосову вдається добути відбитки пальців офіціанта, на якого вказала Вороб’яшкіна. З’ясовується, що це досвідчений найманий вбивця. Амосов і Бичков затримують злочинця, але стається те, чого ніхто не очікував!
Дивіться серіал «Майор і магія» з понеділка по четвер о 23:05 на телеканалі СТБ!
Video: «Майор і магія»: що станеться в 3 і 4 серіях (анонс)
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