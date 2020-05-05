Особистий архів учасниць проєкту «Холостяк»: ексклюзивні фото з відпочинку в Єгипті

Редакція STB.UA продовжує ділитися найцікавішим. Те, що залишається за кадром, часто найбільше привертає увагу глядача. Адже знати, як знімальна група фільмує катання на конях або усамітнення Макса і Даші в спа, — дуже хочеться. Тому ділимося особистими фото учасниць з 9 випуску проєкту «Холостяк»-10 і поїздки до Єгипту!

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9 випуск реаліті «Холостяк»-10 почався з індивідуального побачення Макса і Даші. Холостяк вирішив зробити старт в аквапарку, скористатися яким так і не довелося.

А ось так Холостяк береться дивувати Дашу, Тому із зав’язаними очима відвозить її в пустелю на сандбординг.

А усамітнення в спа цього разу було таким.

Побачення з Вікою відбулося в казино. Азартні ігри завжди “підігріваються” шампанським.

Нагадаємо, що на останнє групове побачення 10 сезону вирушили Христина та Аліна. Перш ніж зустрітися з Максом, учасниці, як годиться кожній дівчині, влаштували невелику фотосесію.

А ось як насправді відбувається знімання екстремальних побачень. Катання на конях виявилося значно веселішим, аніж у романтичному кіно.

Не пропустіть уже цієї п’ятниці, 8 травня, 10 випуск реаліті «Холостяк»-10! Макс Михайлюк вирушить на знайомство з батьками четвірки учасниць. Що нового чоловік дізнається про дівчат? І який вибір зробить на Церемонії троянд?

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