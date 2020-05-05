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Які карантинні обмеження припинять діяти 11 травня 2020 року

05.05.2020

Карантин в Україні продовжено до 22 травня. Проте вже 11 числа деякі обмеження буде послаблено. Про це на позачерговому засіданні уряду заявив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Детальніше про послаблення обмежень — у матеріалі.

Варто зауважити, що 4 травня ВООЗ продовжила режим пандемії і всесвітнього карантину на два місяці. За час карантину вдалося краще підготувати медичну систему України до епідемії. 

«До 11 травня ми просимо українців дотримуватися правил карантину. Це заклики не тільки уряду, а й лікарів, які наразі фактично на передовій. Передчасне або хаотичне послаблення карантину означатиме, що зусилля всіх нас були даремними. А два місяці ми просто втратили дарма. Тому дуже важливо правильно закінчувати карантин», — зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.   

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І щоб виходити з карантину правильно, уряд вирішив поступово послаблювати деякі обмеження сфер діяльності.

Від наступного понеділка розпочнуть роботу перукарні та салони краси. 

На виніс зможут працювати заклади громадського харчування. Поїсти можна буде і на літніх терасах ресторанів. Їх також відчинять. 

Крім того, дозволять гуртову і роздрібну торгівлю непродовольчими товарами.

Свою роботу відновлять стоматологи, адвокати і нотаріуси.

Стосовно дозвілля, то українцям офіційно можна буде відвідувати парки, сквери та зони відпочинку.

Відчиняться музеї і бібліотеки.

Професійним спортсменам дозволять командні тренування на закритих базах.

Дізнайтеся ще більше корисної інформації у програмі «Вікна-новини» на СТБ з понеділка по п’ятницю о 17:30, 22:00, а тепер ще й у денний час – о 14:30.

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