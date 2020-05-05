Як Холостяк намагався зупинити коня: що не ввійшло в 9 випуск
05.05.2020
У 9 випуску відбулося останнє групове побачення 10 сезону. Христина та Аліна прилетіли до Єгипту, де Холостяк запропонував їм кінну прогулянку. Однак без досвіду і практики їзди верхи ситуація стала курйозно. Як Макс учився керувати конем і намагався зупинити його на скаку — дивіться ексклюзивні кадри, які не ввійшли в ефір.
У бедуїнів є повір’я, що їзда на арабському скакуні дає відчуття польоту. А це найулюбленіше і найбільш звичне відчуття для Холостяка. Саме тому Макс запропонував дівчатам прогулятися береговою лінією верхи. Поки Аліна намагалася керувати конем самостійно, Макс і Христина зірвалися з місця. Як пара докладала всіх зусиль, щоб зупинити коня, — дивіться в ексклюзивному відео.