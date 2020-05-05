Гороскоп на 6 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку в середу. Що особливого повинно відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 6 травня від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Незважаючи на карантин, перед вами сьогодні з’являться нові можливості – не бійтеся за них братися і рухати своє життя вгору! Мудрість і витримка будуть супроводжувати вас сьогодні, а тому складні справи і завдання будуть даватися легко.

Телець

У середу ви полегшено зможете видихнути після неприємної і серйозної розмови, яка вже давно назрівала. Не забудьте в цей день і про амурні справи – ви цього заслужили!

Близнюки

Близнюки будуть готові долучитися до роботи, корисної для широкого загалу. Представники знаку будуть використовувати складні ходи і концепції, щоб довести свою справу. Друга половина дня виявиться сприятливою для вирішення сімейних питань. І не забудьте гарненько відпочити!

Рак

Сьогодні на роботі бажано не робити помилок. Вам це буде під силу, якщо не брати на себе занадто багато. Не бійтеся відмовитися від непосильної праці. Можлива несподівана радісна звістка. Везіння в цей день на вашому боці, однак в авантюри кидатися все ж не варто. Особливо якщо ці авантюри стосуються карантину. Ви ж не хочете залишитися без 17 тисяч?

Лев

У Левів середа має всі шанси опинитися дуже чудовою. Сьогодні представники знаку отримають можливість позбутися від старих і згубних звичок і завдань, які не приносять прибутку – ні морального, ні фінансового. Сьогодні вам буде простіше, ніж завжди, відкинути все непотрібне.

Діва

Перед тим, як починати що-небудь сьогодні – добре сплануйте свої дії, продумайте деталі. Так ви зможете бути впевненими і уникнути краху, а при необхідності зумієте швидко підлаштуватися під зміни.

Терези

Ймовірно, що Терезам може випасти поява нових можливостей для кар’єрного зростання. Добре подивіться навколо і будьте уважні, щоб не упустити шанс.

Сміливих в цей день чекає удача. Тому постарайтеся взятися за активну діяльність та успіх не змусить себе чекати.

Скорпіон

Постарайтеся уникати конфліктних ситуацій і не роздувати їх. Не дозволяйте наростати напрузі в сім’ї. Знаємо, карантин – дуже сильно впливає на емоційний стан, але якщо у вас будуть виникати непорозуміння – намагайтеся вирішувати їх відразу. Головне зберігайте спокій і не панікуйте, адже так тільки зіб’єте себе та інших зі шляху.

Стрілець

У відносинах з рідними можливе налагодження глибинних зв’язків і залагодження гострих кутів. Гарний час для інтернет-покупок, які ви давно задумали, але ще так і не здійснили.

Козеріг

Час сприятливий для здійснення запланованих справ, вирішення важких питань і проблем. Втілення задуманого призведе до бажаного результату. При цьому витрата сил і енергії з вашого боку виявиться мінімальними.

Водолій

Вдалий час для початку циклу навчання, причому вдало складуться самостійні заняття. Ви давно хотіли займатися самоосвітою на карантині. То чого ви чекаєте? У цей період зірки радять почати активну підготовку до майбутньої туристичної поїздки. І так, не витрачайте гроші, відкладайте їх на майбутню відпустку або інші справи. У будь-якому випадку, гроші зайвими не будуть!

Риби

Ви можете відчути потужний приплив внутрішньої свободи, який захочете застосувати, реалізувавши своє давнє бажання. У цей день вдаємося до більш творчих справ і роздумів про майбутнє, побудьте на самоті і подумайте над своїм майбутнім!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ