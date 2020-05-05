Вчора відбулася прем’єра найголовнішого детектива весни «Упереджене ставлення»! У ньому глядачів дивували безліч молодих і талановитих акторів: від Олександра Рудинського до Ольги Радчук! А зараз читайте топ-5 фактів про інший, не менш харизматичний, талант – Гліба Михайличенко!

Мало хто знає, але молодий актор Гліб Михайличенко закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого тільки рік тому! У 2019! Але незважаючи на молодий вік, Гліб Михайличенко вже робить успіхи і в театрі, і в кіно. Першою «справжньою» роллю Гліба в кіно був серіал телеканалу СТБ «За вітриною»! Гліб Михайличенко грав в серіалі одного з братів Галі – головного персонажа. Крім роботи в театрі і кіно, Гліб Михайличенко захоплюється і іншими видами творчості. Молодий актор любить співати, грає на гітарі, займається спортом – футболом, баскетболом, волейболом. «Упереджене ставлення» – ювілейний п’ятий проєкт молодого актора! До цього він зіграв в серіалах: «За вітриною», «Спадкоємиця мимоволі», «Затемнення», «Жіночий лікар» -3. Гліб Михайличенко не приховує своїх відносин з дівчиною Валерією – 23-річною актрисою і танцівницею з Києва.

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