Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Замість конкурсу – ціле шоу: організатори Євробачення здивували фанатів новиною

04.05.2020

Днями організатори пісенного конкурсу Євробачення повідомили, що 16 травня замість конкурсу, який скасували через коронавірус, буде показаний спеціальний концерт без глядачів.

Шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» триватиме понад дві години, і в ньому виступить 41 учасник 2020 року і конкурсанти минулих років. Відомо, що трансляція буде вестися на офіційному сайті конкурсу і YouTube.

«На жаль, цього року не буде конкурсу пісні Євробачення. Замість цього ми маємо намір об’єднати Європу з унікальною телевізійною програмою в прайм-тайм 16 травня», – сказав супервайзер конкурсу Йон Ола Санд.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить