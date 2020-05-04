Замість конкурсу – ціле шоу: організатори Євробачення здивували фанатів новиною
04.05.2020
Днями організатори пісенного конкурсу Євробачення повідомили, що 16 травня замість конкурсу, який скасували через коронавірус, буде показаний спеціальний концерт без глядачів.
Шоу «Eurovision: Europe Shine A Light» триватиме понад дві години, і в ньому виступить 41 учасник 2020 року і конкурсанти минулих років. Відомо, що трансляція буде вестися на офіційному сайті конкурсу і YouTube.
«На жаль, цього року не буде конкурсу пісні Євробачення. Замість цього ми маємо намір об’єднати Європу з унікальною телевізійною програмою в прайм-тайм 16 травня», – сказав супервайзер конкурсу Йон Ола Санд.
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