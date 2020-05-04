Церковні свята в травні 2020 року: календар православних свят по днях
Останній місяць весни багатий на свята. Читайте в нашому матеріалі перелік православних свят на травень 2020 року по днях, щоб не пропустити важливих подій і вшанувати пам’ять святих.
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Церковні свята в травні 2020 року:
1 травня ‒ Максимовскої ікони Божої Матері
2 травня ‒ Святої блаженної стариці Матрони Московської і Преподобного Іоанна Ветхопечерника
3 травня ‒ Святих жон-мироносиць, праведного Йосифа Аримафейского і Никодима (святкування в неділю 3-ю після Пасхи), а також Благовірної Тамари, цариці Грузинської (перехідне святкування в неділю жон-мироносиць) і Преподобного Олександра Ошевенського
4 травня ‒ Моздокської ікони Божої Матері і Мучеників Ісаакія, Аполлоса і Кодрата
5 травня ‒ Апостолів Нафанаїла, Луки та Климента і Преподобного Феодора Сікеота, єпископа Анастасіопольського
6 травня ‒ Великомученика Георгія Переможця й Іверської ікони Божої Матері
7 травня ‒ Молченської ікони Божої Матері і Преподобної Єлизавети-чудотвориці
8 травня ‒ Апостола і євангеліста Марка
9 травня ‒ Святителя Стефана, єпископа Великопермського, а також День поминання загиблих воїнів
10 травня ‒ Апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського, небожа Господнього
11 травня ‒ Святителя Кирила, єпископа Туровського
12 травня ‒ Преподобного Мемнона-чудотворця
13 травня ‒ Апостола Якова, сина Якова, брата Іоанна Богослова
14 травня ‒ Ікони Божої Матері «Несподівана Радість»
15 травня ‒ Святителя Афанасія Великого, архієпископа Олександрійського, Перенесення мощей благовірних князів Бориса і Гліба, а також день Путивльської ікони Божої Матері
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16 травня ‒ Мучеників Тимофія-читця і Маври
17 травня ‒ Староруської ікони Божої Матері
18 травня ‒ Ікони Божої Матері «Невипивана Чаша»
19 травня ‒ Праведного Іова Багатостраждального
20 травня ‒ Згадування появи на небi Хреста Господнього в Єрусалимі, а також день Жировицької ікони Божої Матері
21 травня ‒ Апостола і євангеліста Іоанна Богослова
22 травня ‒ Перенесення мощей святителя і чудотворця Миколая з Мир Лікійських в Бар
23 травня ‒ Апостола Симона Зилота
24 травня ‒ Рівноапостольних Мефодія і Кирила, учителів словенських
25 травня ‒ Священномученика Ермогена, патріарха Московського і всієї Русі, чудотворця
26 травня ‒ Мучениці Глікерії діви і з нею мученика Лаодикія, стража в’язничного
27 травня ‒ Мученика Ісидора
28 травня ‒ Преподобного Пахомія Великого, Вознесіння Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа
29 травня ‒ Перенесення мощей преподобного Єфрема Перекомського, новгородського чудотворця, і Преподобного Феодора Освяченого
30 травня ‒ Преподобної Єфросинії, в миру Євдокії, великої княгині Московської
31 травня ‒ Пам’ять святих отців семи Вселенських Соборів.
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