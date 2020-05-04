Сьогодні, 4 травня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного фільму «Упереджене ставлення», автором якого є відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Фільм ітиме в слоті СТБ-серіал з понеділка по четвер о 20:15. Яким же буде графік трансляцій? Детальніше читайте в матеріалі.

Графік виходу серіалу

4 травня – 1, 2 серії

5 травня – 3, 4 серії

6 травня – 5, 6 серії

7 травня – 7, 8 серії

Нагадаємо, що «Упереджене ставлення» – це детективна драма. Наталя Горенко – в минулому успішна слідча – працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив стосунків зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин.

З цієї ж причини від Наталії пішов чоловік – судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «надмірною принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються одне з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт Феофанов упізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їхня головна мета – знайти вбивцю сина.

Більше на тему: «Упереджене ставлення»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ