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«Упереджене ставлення»: кількість серій і графік виходу

04.05.2020

Сьогодні, 4 травня, на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного фільму «Упереджене ставлення», автором якого є відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Фільм ітиме в слоті СТБ-серіал з понеділка по четвер о 20:15. Яким же буде графік трансляцій? Детальніше читайте в матеріалі.

Графік виходу серіалу

  • 4 травня – 1, 2 серії
  • 5 травня – 3, 4 серії
  • 6 травня – 5, 6 серії
  • 7 травня – 7, 8 серії

Нагадаємо, що «Упереджене ставлення» – це детективна драма. Наталя Горенко – в минулому успішна слідча – працює в патрульній поліції і готується зустріти свій 45-й день народження. Вона важко переживає розрив стосунків зі своїм єдиним сином Іллею, який не спілкується з нею сім років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин.

З цієї ж причини від Наталії пішов чоловік – судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «надмірною принциповістю». Вийшовши на свободу, Ілля уникає будь-якого спілкування з батьками, а ті, в свою чергу, роками не спілкуються одне з одним. Але одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому судмедексперт Феофанов упізнає свого сина Іллю. Трагедія об’єднує колишнє подружжя, тепер їхня головна мета – знайти вбивцю сина.

Більше на тему: «Упереджене ставлення»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

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