Новий серіал «Упереджене ставлення» — про долю сильної жінки, яка потрапляє в дуже непрості ситуації. Він виходитиме в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 20:15. Що ж станеться у прем’єрних серіях — читайте просто зараз!

Наталя Горенко, в минулому успішна слідча, не бачила рідного сина 7 років. Ілля не може пробачити матері того, що, бувши слідчою, вона відмовилася «відмазати сина» від в’язниці за скоєний ним злочин. З цієї ж причини від Наталії пішов чоловік — судмедексперт Степан Феофанов, обурений її «надмірною принциповістю». Одного разу в морг для розтину надходить тіло зі слідами насильницької смерті, в якому Степан упізнає свого сина Іллю.

Режисер: Олег Масленников

Автор сценарію: Тетяна Гнєдаш

Виробництво: Artforms Production, Україна, 2020 рік

У ролях: Ольга Радчук, Сергій Фролов, Валентин Томусяк, Оксана Сташенко, Дмитро Чернов, Олександр Рудинський, Гліб Михайличенко, Костянтин Данилюк та ін.

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