4 травня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного проєкту «Упереджене ставлення», автором якого виступила відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Виробництвом серіалу займалася компанія Artforms Production. Хто знявся в новому проєкті – дізнаєтеся з матеріалу.

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Оксана Сташенко

Оксана Сташенко – відома актриса театру і кіно. Народилася 24 жовтня 1966 року. Вона – народна артистка Республіки Південна Осетія і дуже затребувана актриса в Україні.

Зараз Оксана Михайлівна приділяє увагу спілкуванню з шанувальниками на сторінках соціальних мереж, на офіційному сайті, на гастролях містами країни. Виходячи з того, чим Сташенко ділиться в цих джерелах, життя актриси, нарешті, увійшло в тиху щасливу гавань сімейної радості і розміреної творчої роботи.

Гліб Михайличенко

Гліб Михайличенко – молодий актор, але незважаючи на юний вік, уже робить успіхи і в театрі, і в кіно. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого в 2019 році.

Відомо, що Гліб задіяний у виставі Театру на Подолі «Каїн XVIII». Це казка на сучасний лад, де є і історія любові, і старий король. Але живуть герої в світі сучасних технологій, так що цей спектакль цікавий навіть зовсім юному глядачеві.

Гліб Михайличенко грав в одній із серій третього сезону телесеріалу «Жіночий лікар». У 2018 році знявся у мелодрамі «Затемнення». Цей фільм – історія про кохання, яке головний герой проніс через роки. Однак цей сюжет мало схожий на казку. Сила пристрасті призводить до трагічних наслідків. А ще Гліб зіграв персонажа Гошу у відомому серіалі «За вітриною».

Ольга Радчук

Ольга Радчук народилася 16 березня 1970 року. Вона – актриса театру, кіно і дубляжу.

Акторську майстерність освоїла в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого. Вперше на екрані з’явилася в 2007 році у фільмі «Ван Гог не винен» – українській комедійній драмі про зарозумілого бізнесмена із залізною хваткою Дениса Валевського.

Також Ольга Радчук брала участь у зйомках мелодраматичного серіалу СТБ «За вітриною» і фільму «Вибір матері».

Сергій Сипливий

Сергій Сипливий народився 4 серпня 1962 року. Закінчив Київський інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого. Сергій – провідний актор Київського академічного драматичного театру на Подолі, в якому працює з 1987 року. Також зіграв главу секти в костюмованій драмі «Кріпосна».

Дмитро Чернов

Дмитро Чернов – український актор. Народився 6 грудня 1982 року в Запоріжжі. Закінчив Дніпропетровське театральне училище. Працює в Національному академічному театрі ім. І. Франка.

Олег Шушпанніков

Олег Шушпанніков народився 4 липня 1968 року. Закінчив Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого (курс Кужельного – Славинського).

Зіграв у безлічі серіалів, один із яких – костюмована драма «Кріпосна», де Олег Шушпанніков виконав роль Лавріна Михайловича Драча – полковника, начальника в’язниці.

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