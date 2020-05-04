Зовсім скоро — вже 11 травня о 20:15 — на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра «Папаньки»-2 від «Дизель Студіо». Комедійний серіал виходитиме о 20:15 з понеділка по четвер. У другому сезоні на героїв чекають нові випробування, у яких вони покажуть себе справжніми чоловіками. І звичайно, всі пригоди будуть приправлені відмінним гумором. Але якою кількістю серій порадують нас «Папаньки»? Читайте просто зараз!

Графік виходу серіалу:

11 травня — 1, 2 серії

12 травня — 3, 4 серії

13 травня — 5, 6 серії

14 травня — 7, 8 серії

18 травня — 9, 10 серії

19 травня — 11, 12 серії

20 травня — 13, 14 серії

21 травня — 15, 16 серії

Нагадаємо, що серіал «Папаньки»-2 — це, як і раніше, історії про життя чотирьох друзів, які разом відпочивають, навчаються виховувати дітей і виручають один одного. Їм доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які татусі регулярно потрапляють разом з дітьми.

Головних персонажів грають Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін та Андрій Федінчик зі своїми прекрасними серіальними дружинами — Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян і Ольгою Атанасовою.

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