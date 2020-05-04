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«Папаньки»: кількість серій і графік виходу

04.05.2020

Зовсім скоро вже 11 травня о 20:15 на телеканалі СТБ відбудеться довгоочікувана прем’єра «Папаньки»-2 від «Дизель Студіо». Комедійний серіал виходитиме о 20:15 з понеділка по четвер. У другому сезоні на героїв чекають нові випробування, у яких вони покажуть себе справжніми чоловіками. І звичайно, всі пригоди будуть приправлені відмінним гумором. Але якою кількістю серій порадують нас «Папаньки»? Читайте просто зараз!

Графік виходу серіалу:

  • 11 травня 1, 2 серії
  • 12 травня 3, 4 серії
  • 13 травня 5, 6 серії
  • 14 травня 7, 8 серії
  • 18 травня 9, 10 серії
  • 19 травня 11, 12 серії
  • 20 травня 13, 14 серії
  • 21 травня 15, 16 серії

Нагадаємо, що серіал «Папаньки»-2 це, як і раніше, історії про життя чотирьох друзів, які разом відпочивають, навчаються виховувати дітей і виручають один одного. Їм доводиться постійно розрулювати курйозні ситуації, в які татусі регулярно потрапляють разом з дітьми.

Головних персонажів грають Єгор Крутоголов, Євген Гашенко, Євген Сморигін та Андрій Федінчик зі своїми прекрасними серіальними дружинами Лілією Ребрик, Ольгою Арутюнян і Ольгою Атанасовою.

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