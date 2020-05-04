Сьогодні на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра 8-серійного фільму «Упереджене ставлення», автором якого є відома сценаристка Тетяна Гнєдаш. Фільм ітиме в слоті СТБ-серіал з понеділка по четвер о 20:15. Головну роль у серіалі зіграла блискуча актриса Ольга Радчук. Читайте інтерв’ю з Ольгою Радчук просто зараз!

Зовсім скоро глядачі телеканалу СТБ зможуть спостерігати за вашою акторською грою в серіалі «Упереджене ставлення». У ньому ви виконали головну роль! Як готувалися до зйомок серіалу?

Перед початком знімального процесу я дивилася серіали з подібною тематикою, зокрема C.S.I .; дивилася документальні репортажі з місць подій, на які приїжджає поліція; читала про те, як вести допит і т. д. Тобто по суті, я знайомилася з тонкощами роботи слідчого і патрульного поліцейського, щоб моя героїня була якомога більш достовірнішою в кадрі.

Яка атмосфера панувала на знімальному майданчику?

Атмосфера зібраності й відповідальності за те, що ми робимо. Режисер-постановник, Олег Масленніков, завжди з’являвся на майданчику з точно продуманим планом — у нього були сформульовані завдання для кожного члена групи. Тому на майданчику панувала атмосфера чітко організованого творчого процесу.

Які були труднощі перевтілення в персонажа?

Складність перевтілення полягала в пошуку розумної пропорції вольового начала і жіночої природи моєї героїні. Наталя Горенко не могла дозволити собі бути слабкою жінкою і, разом з тим, не повинна була стати жінкою-термінатором. Сподіваюся, ми знайшли потрібну грань.

Ви взагалі схожі на свою героїню? Можливо, є спільні риси характеру?

Я схожа на свою героїню зібраністю і вольовим характером. Але у моєї героїні є ще одна важлива якість, якої в неї треба повчитися — вона безстрашна перед обличчям правди, яка є її сутністю. Перед такою безстрашністю я схиляю голову.

Хотіли б у реальному житті коли-небудь попрацювати патрульною?

Ні, в реальному житті я хотіла б і далі попрацювати актрисою (сміється. — Прим. ред.).

Чи були такі вчинки героїні, які ви абсолютно не сприймали і не розуміли?

Ні. Всі вчинки моєї героїні викликали у мене повагу, і мені тільки залишалося максимально достовірно їх передавати.

Які були казуси на знімальному майданчику?

З командою ArtForms production я працювала не вперше і не вперше мене підкупила злагодженість роботи. Розумієте, коли тематика твору драматична, то і атмосфера на майданчику відповідна — тепла, але стримана.

Чому глядачі телеканалу СТБ повинні подивитися серіал «Упереджене ставлення»?

Ми всі, свідомо чи підсвідомо, шукаємо правду. Точніше, правду шукає наша душа. Це дуже складний і неоднозначний процес. Але пошук правди — це те, що відрізняє людину від тваринного світу. Пошук правди вимагає від людини відваги, а це під силу одиницям. Так ось, Наталя Горенко відважна, і, я сподіваюся, після перегляду нашого серіалу в багатьох з’являться сили шукати правду і навчитися сміливо дивитися їй в очі.

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