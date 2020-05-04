Не заздрю ​​зараз Максу: Іраклі Макацарія про реаліті «Холостяк»-10

Щоп’ятниці о 22:00 на офіційній сторінці проєкту СТБ «Холостяк» в Instagram виходить онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником. Минулого разу до обговорення випуску приєдналися ексхолостяки, одним із яких став головний герой 6 сезону реаліті, улюбленець телеглядачок, а також тренер проєкту «Зважені та щасливі»-9 Іраклі Макацарія. Під час прямого ефіру чоловік поділився думкою про головного героя 10 сезону, прокоментував його рішення, а також дав кілька порад.

Про 10 сезон і Холостяка

Хочу загалом привітати канал СТБ і телеглядачів з ювілейним 10 сезоном реаліті «Холостяк». Це свідчить про те, що народ любить проєкт. Я дуже радий, що цей сезон зараз проходить досить успішно. Макс — позитивний Холостяк. Побачивши його вперше, я відзначив його світлу енергетику. Мені дуже імпонує, як він спілкується з дівчатами. Вважаю, що 10 сезон справді дуже красивий і цікавий. Пристрасті розпалюються, залишилося зовсім мало учасниць. Не заздрю, звичайно, Максу зараз…

Про вчинки Холостяка і учасниць

Макс прийшов на проєкт не для того, щоб отримувати схвалення дівчат на кожен свій вчинок. У нього є своя думка, своя історія з кожною учасницею. Він слухає себе, свої почуття, свій порив. Рішення Холостяка — це його рішення. Ніхто не може осуджувати його за це. Макс, як і будь-який Холостяк, проходить через відповідальний період, адже йому потрібно визначитися, не припуститися помилки. Відповідно, ми не можемо вимагати від нього вчиняти так, як подобається глядачам або учасницям.

Звичайно, я розумію і дівчат. Не кажу, що їм легко. Між ними є певна конкуренція, і можливо, деякі недолюблюють одна одну. Зазвичай так і відбувається, це нормально. Адже їх об’єднує лише одне бажання — побудувати стосунки з Максом.

Про церемонії троянд і вибір Холостяка

Церемонія троянд — це найбільш емоційний і напружений момент як для Холостяка, так і для дівчат. У Макса є один тиждень, щоб прийняти рішення і попрощатися з котроюсь із учасниць. Цього часу цілком достатньо. Коли Холостяк проводить дівчину, це не означає, що в нього немає симпатії до неї, але, ймовірно, до іншої учасниці в нього почуття набагато сильніші. Хочу побажати Максові, щоб він слухав себе, свої внутрішні відчуття — наскільки йому комфортно з тією чи іншою дівчиною. Думаю, він усе робить добре і правильно.

Побажання Максу

Максу хочу побажати, щоб він не марнував свою енергію на те, щоб комусь щось доводити. Проєкт — дуже відповідальний момент у його житті. Раджу сконцентруватися на тому, що йому каже серце. Це найважливіше. Нехай не забиває голову різними коментарями. Завжди знайдуться люди, які будуть критикувати. Так і повинно бути — ми не можемо всім подобатися. Бажаю Максу удачі!

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Про спілкування з Анетті й особисте життя

Незважаючи на те, що прямий ефір дивилася Анетті, якій Іраклі передав привіт, ексхолостяк зізнався, що з дівчиною вони не спілкуються. Разом з цим чоловік додав, що його серце наразі вільне.

Дивіться романтичне реаліті «Холостяк»-10 щоп’ятниці о 19:00 на СТБ. А о 22:00 не пропустіть онлайн пост-шоу з Григорієм Решетником на офіційній сторінці проєкту в Instagram.

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