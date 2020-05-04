Сьогодні, 4 травня, на телеканалі СТБ виходить серіал «Майор і магія». Він буде транслюватися в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 23:05. Що ж станеться в прем’єрних серіях — читайте просто зараз!

Головний герой детективного серіалу «Майор і магія» — Антон Амосов (актор Костянтин Самоуков) служить майором поліції, але після інциденту з начальством його переводять на службу в рідне містечко.

Там Антон стає простим опером у звичайному РВВС, де п’ять років тому в своєму кабінеті за нез’ясованих обставин покінчив життя самогубством його рідний старший брат Дмитро.

Напарником Антона виявляється молодий, не надто розумний, але добрий лейтенант Іван Бичков. Перше завдання Амосова— розібратися з такою собі Оленою Вороб’яшкіною, яка вдає із себе провидицю.

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