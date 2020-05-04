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«Майор і магія»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

04.05.2020

Сьогодні, 4 травня, на телеканалі СТБ виходить серіал «Майор і магія». Він буде транслюватися в ефірі телеканалу СТБ з понеділка по четвер о 23:05. Що ж станеться в прем’єрних серіях читайте просто зараз!

Головний герой детективного серіалу «Майор і магія» Антон Амосов (актор Костянтин Самоуков) служить майором поліції, але після інциденту з начальством його переводять на службу в рідне містечко.

Там Антон стає простим опером у звичайному РВВС, де п’ять років тому в своєму кабінеті за нез’ясованих обставин покінчив життя самогубством його рідний старший брат Дмитро.

Напарником Антона виявляється молодий, не надто розумний, але добрий лейтенант Іван Бичков. Перше завдання Амосова розібратися з такою собі Оленою Вороб’яшкіною, яка вдає із себе провидицю.

Video: «Майор і магія»: що станеться в 1 і 2 серіях (анонс)

Серіал Майор і магія - 1, 2 серії на сайті СТБ вже 04.05.2020. Про що сюжет першої та другої серій серіалу Майор і магія

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