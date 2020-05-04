Травень ‒ початок гарячої пори для садівників. Саме зараз у всіх, хто полюбляє рослини, з’явилося дуже багато роботи. Настав час зайнятися своїм городом, щоб уже зовсім скоро мати змогу куштувати смачні овочі! Які дні у травні 2020 року будуть найсприятливішими для роботи на городі, розповіла експерт програми «Слідство ведуть екстрасенси» ясновидиця Ольга Калинова.

Планування городніх робіт варто здійснювати не хаотично, а залежно від фази Місяця. Адже Місяць ‒ це джерело сили, яке впливає на припливи та відпливи, на гравітацію, і, відповідно, на всі рідини та соки рослин, а також їхню біоенергетику. Саме тому будь-який вплив на рослини треба здійснювати відповідно до положення Місяця. Насамперед треба запам‘ятати золоте правило: на повню (7 травня) та молодик (22 травня) працювати із землею заборонено. Ці дні дуже потужні, й чутливість рослин сильно зростає. Саме тому легко нашкодити кореневій системі чи надземній частині посівів.

Травень ‒ це місяць, коли садять багаторічні дерева, кущі, які мають тривалий термін життя. Тому це краще робити напередодні повні. Такі дерева швидко виростуть і будуть високими. Всі справи, спрямовані на розвиток, варто розпочинати на зростанні світила, так і нове життя рослин на новому місці треба розпочинати у цій фазі.

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Місячний календар садовода-городника на травень 2020

Травень розпочинається із Місяця у фазі росту, а саме: з 1 по 6 травня. Якщо ви маєте розсаду і вона міститься в горщиках чи спеціальних піддонах, то саме час почати її загартовування. Щоб не знищити саджанці, на кілька днів винесіть розсаду до теплиці чи на ділянку, щоб рослини безпечно адаптувалися до перепаду температур. У разі хорошої погоди впродовж кількох днів можна сміливо пересаджувати у відкритий ґрунт. Що стосується насіння, то перший тиждень травня ідеальний для посіву кропу, петрушки, майорану, базиліку, гороху, баклажанів, кабачків, патисонів, гарбузів, різноманітних салатів.

Із 8 по 21 травня Місяць перебуватиме у фазі спаду. Чудовий час для культивації, прополювання території, знищення шкідників. Із 10 травня хороший період для висаджування картоплі, редиски, ріпи. З 13 травня рекомендуємо підстригти дерева та кущі, кропити їх, косити траву, але варто утриматися від посівів. Із 15 травня слід садити редиску, цибулю, культивувати та поливати землю, підживлювати ґрунт. Із 18 травня і аж до нового Місяця добре садити всі коренеплоди, стригти дерева і кущі, слідкувати за зволоженням та живленням рунту.

Із 23 по 31 травня Місяць знову у фазі зростання. Чудовий час, щоб досіяти зелень, посадити різноманітні салати, цибулю порей, усі види капусти, гарбузові та бобові культури, селеру, розмарин, кмин, а також квіти. Проте пам‘ятайте, що квіти слід садити із зональністю за порами року.

Не забувайте також про народні прикмети: якщо 14 травня дме теплий вітер, а ніч тиха та ясна, то літо буде вітряне і сухе; що раніше зацвіте черемха, то швидше завітає літо; якщо травень холодний, рік хліборобний.

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