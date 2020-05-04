COVID-19, коронавірус — найбільш запитуваний і популярний термін 2020 року. Це далеко не перша смертельна епідемія, з якою стикається світ. І все ж навіть вірусологів він вражає масштабами і стрімким поширенням. Хоча властивості цього штаму ще тільки вивчають, уже проведені дослідження показують, що його сила — у підступній будові. Як коронавірус обманом проникає в людські клітини — детально вивчила Майя Підгородецька і попросила експертів пояснити все доступно. Складне простими словами і графічним поясненням показала програма СТБ «Вікна-новини».

Українська науковиця і професорка медичних наук Алла Мироненко вивчає вірусні інфекції більше 40 років. Вона розповіла, що генетична інформація COVID-19, яку розшифрували, її здивувала.

«Стало відомо, що на 96% він повторює генетичну інформацію коронавірусу кажанів. Тобто швидше за все ми отримали його саме від цього виду живності», — стверджує Алла Мироненко.

Вчені пояснюють, що віруси — це особливий вид організмів. Хоча їх і організмами назвати складно. Це радше паразити, які розвиваються і розмножуються за рахунок чужих клітин. Особливість будь-якого виду полягає саме в генетичній інформації. Є ДНК і РНК вірусу, так званий штрихкод. У коронавірусу є лише РНК — і в цьому його небезпека.

«ДНК — більш стабільна субстанція, а ось РНК весь час мутує. Саме тому такі віруси складні для вивчення і розроблення вакцин», — каже епідеміологиня Катерина Сояк.

Однак такий вірус дуже просто вбити на поверхнях. Генетична інформація COVID-19 зберігається під спеціальним капсидом і білковою оболонкою, яку легко зруйнувати антисептиком.

«Ця оболонка досить чутлива. І якщо вона зруйнована, то сама рибонуклеїнова кислота, яка несе генетичну інформацію, не може потрапити в організм», — зазначає Алла Мироненко.

Однак у вірусу COVID-19 є своя “стратегія”, як потрапити в організм людини і там вижити. Поверхня коронавірусу усипана відростками у вигляді щупалець. Їх ще називають коронками. Вони слугують ключами до спеціальних рецепторів на поверхні клітин. Саме відростками вірус “вкручується” в рецептори і з легкістю потрапляє в організм. І якщо врахувати, що оболонка складається з білка, то організм легко впускає його як поживну і корисну речовину

Імунолог Олександр Назаренко пояснює це простим порівнянням: «Це як на риболовлі. Уявіть вудку, гачок з наживкою і рибу».

Саме тому клітина організму не відчуває небезпеки і приймає вірус, як чистий білок. Легені уражаються швидше і сильніше за все, адже саме цей орган має відповідні рецептори, за які схоплюється вірус. І тоді легені стають “заручниками” вірусу, який стимулює роботу всіх клітин на продукцію інших вірусних собі подібних організмів.

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«Імунітет у цей момент починає панікувати. Це називається цитокіновий стрес. Цитокіни — це речовини, гормони і сигнали, якими клітини обмінюються інформацією. Імунна система поводиться, як натовп у паніці», — пояснює Олександр Назаренко.

Незабаром імунітет повертається до норми і береться за звільнення організму від вірусів. Про це свідчить висока температура. Тоді утворюються антитіла.



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