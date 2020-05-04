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Гурт Hooverphonic – учасник від Бельгії на Євробачення-2021

04.05.2020

Бельгія стала першою країною, яка оголосила свого представника на Євробаченні-2020. Цього року пісенний конкурс у Роттердамі було скасовано через пандемію COVID-19. Втім у 2021 від Бельгії все ж таки виступить гурт Hooverphonic. Що відомо про гурт – детальніше в матеріалі.

hooverphonic Eurovision

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Гурт Hooverphonic було створено в жовтні 1995 року. Майже за 25 років своєї кар’єри музиканти розвинули власне моментально впізнаване звучання, щось між жанрами trip-hop і pop. Колектив випустив десять студійних альбомів, останній «Looking For The Stars».

hooverphonic

Hooverphonic

Із першого дня Алекс Каллієр (продюсер і автор пісень) разом із гітаристом Раймондом Гіртсом співпрацювали з різними виконавцями. З 2018 року голосом гурту стала Лука Кройсбергс. Роком раніше дівчина перемогла на вокальному шоу «The Voice of Flanders», де її тренером і наставником був Алекс.

Нині конкурсна пісня для Євробачення-2021 ще не представлена. А поки що пропонуємо послухати пісню з останнього альбому Hooverphonic – «Horrible Person» та пісню, написану для конкурсу у 2020 році – «Release Me».



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