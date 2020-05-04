Теплий місяць травень віщує не тільки дощові дні, а й кілька неприємних для здоров’я магнітних бур. Не секрет, що ігнорувати такі зміни в атмосфері не можна. Тому Рубіна Цибульська поділилася графіком магнітних бур на травень 2020 року, який ви знайдете в матеріалі.

Після порівняно тихого квітня травень відразу почнеться з потужного і затяжного шторму. Впродовж чотирьох днів — з 4 по 6 травня — багатьох людей мучитимуть головні болі, дратівливість, спад сил, апатія, і… збільшиться кількість хворих на коронавірус. Остерігатися варто також людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонією, неврологічними і психічними розладами та хворобами.

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Після закінчення геомагнітного шторму очікується нетривала перерва, і наступних бур варто чекати 23 і 29 травня.

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