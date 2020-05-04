Що чекає у травні на кожного зі знаків зодіаку? Які плани будувати, а з чим краще почекати? Докладний гороскоп на травень 2020 склав Хаял Алекперов – один із найвідоміших екстрасенсів і астрологів країни, експерт проєкту Слідство ведуть екстрасенси. Читайте детальний гороскоп на травень 2020 для кожного знаку зодіака.

Овен

У травні Овнам не доведеться розраховувати на допомогу з боку. Швидше навіть навпаки – поради оточуючих людей можуть виявитися марними і некомпетентними. Рада зірок: по можливості впоратися з поставленими завданнями самостійно і частіше прислухатися до своєї інтуїції – вона вас не підведе.

Телець

У цей період Тельці можуть засмучуватися через те, що події розвиваються не за планом, раз по раз змушуючи представників знаку підлаштовуватися під інші обставини. Але постарайтеся набратися терпіння – швидше за все, ситуація, що склалася буде вигідною для вас.

Близнюки

Останній місяць весни для Близнюків – прекрасна пора, щоб розібратися в собі. В цей період представники знаку зможуть на багато речей подивитися під іншим кутом, знайшовши позитивні сторони там, де раніше бачили тільки негатив.

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Рак

У цей період Ракам буде супроводжувати удача в фінансових питаннях. Представники знаку зможуть налагодити фінансові труднощі, на кшталт боргів або кредитів. Але в кінці місяця постарайтеся звернути увагу на своє здоров’я – можливе загострення хронічних захворювань.

Лев

Травень для Левів – вдалий час, щоб подумати про подальші плани. Зараз представники знаку зможуть не тільки намітити собі сміливі цілі, але і продумати чіткий сценарій їх досягнення.

Діва

У травні Діви можуть досягти чималих успіхів у творчій діяльності. Натхнення порадує представників знака частими візитами. В кінці місяця постарайтеся більше уваги приділити своїй сім’ї – близькі потребуватимуть вашої поради.

Терези

У цей період емоції можуть бити через край. Але як би не хотілося Терезам вплутатися в словесну перепалку, зірки настійно радять цього не робити. Так як є велика ймовірність надовго зіпсувати відносини з близькими людьми.

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Скорпіон

У травні зірки радять Скорпіонам бути максимально пильними і уважними. Намагайтеся ретельніше стежити за своїми речами – є ризик їх втратити. В кінці місяця зірки обіцяють несподіваний прибуток – можливо, ви отримаєте дивіденди за минулі старання.

Стрілець

Останній місяць весни надасть Стрільцям чимало можливостей переконатися, що їх успіх залежить тільки від віри у власні сили. Зірки радять мислити оптимістично. Так як багато з того, про що ви думаєте і мрієте, може здійснитися.

Козеріг

У цей період Козероги навряд чи зможуть досягти нових висот. Але це – не привід засмучуватися. Використовуйте шанс, щоб попрацювати над собою і самовдосконалюватися. В середині травня намагайтеся уникати конфліктів з домочадцями. Сварки, початок яким покладено в цьому місяці, можуть затягнутися надовго.

Водолій

У травні Водоліям доведеться прийняти серйозні рішення. І тут представники знака можуть наламати чимало дров. А тому зірки радять зменшити властиву вам легковажність і більш вдумливо сприймати інформацію, що надходить. Незайвим буде також звернутися за порадою до близьких людей.

Риби

Початок місяця порадує Риб приємними новинами, які, швидше за все, будуть пов’язані з особистою сферою. В кінці місяця зірки радять уважніше стежити за своїм раціоном. Є велика ймовірність проблем з травленням.

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