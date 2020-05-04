Гороскоп на 5 травня 2020 розповість, чого варто чекати кожному знаку зодіаку у вівторок. Що особливого має відбутися в цей день? Чого краще уникати, а на що варто звернути особливу увагу? Читайте гороскоп на 5 травня від екстрасенсів СТБ.

Овен

Сьогодні вам випаде можливість використати ваш прихований потенціал. Не відмовляйтеся від цікавих пропозицій, навіть якщо доведеться трохи попрацювати. Пам’ятаєте приємну втому від якісно виконаної цікавої роботи?

Телець

Тим, у кого є діти, треба пам’ятати, що вони не іграшки і їх не можна ліпити як з пластиліну під свої мірки. Якщо намагатися підлаштувати своє чадо під себе, з часом можна взагалі втратити контакт з дорогою людиною. І ще — менше виходьте на вулицю! Особливо — з дітьми! Особливо — під час карантину!

Близнюки

Зміни будуть необхідним компонентом гарного самопочуття Близнюків цього вівторка. Наприкінці дня представники знака зможуть задовольнити свої прагнення. Головне — не лінуватися.

Рак

Ваші вагання щодо любовних справ можуть істотно вплинути на продуктивність. Якщо не хочете довго обмірковувати ймовірні сценарії — дійте прямолінійно. Наприклад, питайте, якщо сумніваєтеся. Це допоможе вам об’єктивно оцінювати реальність і не потрапляти в полон ілюзій.

Лев

Вибирайте оточення, в якому вам комфортно і яке не тисне на вас. Особливо це стосується вечора. Не варто гаяти багато часу на розмови з людьми, які вважають, що можуть оцінювати вас і давати поради, про які ви не просите.

Діва

Слушна нагода, щоб зайнятися домашніми справами. Сьогодні не варто сприймати на свою адресу не дуже ввічливе ставлення з боку інших — імовірно, вони діють не зі зла, а просто в них був важкий день.

Терези

Сьогодні ліпше відкинути поради родичів і друзів, і тим більше не варто сліпо довіряти тому, що знайдете в інтернеті. По поради щодо харчування краще звертатися до професійних і сучасних дієтологів, а щодо спорту — до тренерів.

Скорпіон

Скорпіонам сьогодні життєво важливо знайти кілька хвилин, щоб відключитися від повсякденних справ і відновити запас сил. Зробити це можна як увечері, так і вранці — головне виділити собі достатньо простору і часу.

Стрілець

Сьогодні Стрільцям відкриються очі на нову ситуацію. Причому це відкриття може статися не тільки в одній сфері життя. Потужна внутрішня сила сприятиме розсудливому ухваленню рішень.

Козеріг

У справах ви налаштовані на конкретні дії, але доля сьогодні буде мінливою. Не виключені несподівані зміни, навіть щодо своїх побажань. Зрештою ідеї будуть вибудовуватися в досконалу картину, тому запасайтеся креативом і спокоєм і беріть від дня все.

Водолій

День буде сприятливим для активних обговорень планів на майбутнє — особливо домашніх питань. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, а загальний брейншторм дати плідні результати. Говоріть і слухайте — і все вийде.

Риби

Вівторок принесе нагороду Рибам, які останніми днями боролися за своє місце під сонцем. Навіть невелика перемога подарує представникам знака спокій і посприяє більшому співчуттю. Сімейним Рибам варто очікувати на щасливу подію або звістку від рідних.

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