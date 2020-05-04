Фінансовий гороскоп на травень 2020 року допоможе кожному знакам зодіаку правильно розпорядитися своїми грошима. Більш того, рекомендації експерта проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Рубіни Цибульської допоможуть отримати прибуток у квітні 2020 року. Головне — дотримуватися зазначених вимог. Фінансовий гороскоп на останній місяць весни читайте в матеріалі.

Овен

Травень для Овнів виявиться ще тим випробуванням волі. Здавалося б, тільки засріблилися в руках монети, як раптом розчинились, немов міраж. Не впадайте у відчай і не поспішайте радіти довгоочікуваному прибутку.

Телець

Тельцям належить розібратися з боргами, що скупчилися в квітня, проте намічений вами план ніхто не зможе зірвати. Навіть близькі, котрі відволікають вас “по дрібницях”.

Близнюки

Недовіра з боку колег як лавина обрушиться раптом на вас в травні. Втім, якщо причин для цього немає, значить потенційна чорна смуга залишиться неприємним плямою, за яким послідує райдужне прояснення у вигляді нових контрактів і пропозицій.

Рак

Удача вас супроводжує навіть тоді, коли ви починаєте переживати за майбутнє. Не варто себе накручувати. Ви точно не залишитеся без грошей для існування.

Лев

Не забувайте, що не тільки вам важко! Коли ви кричите на оточуючих або проявляєте агресію іншого роду, в результаті це відбивається на ваших справах. Від негативу по відношенню до людей ніколи не додавалося в кишенях, зате від витриманості і впевненості в собі – так!

Діва

Можливо хтось і викриє вашу хитрість, але вам-то що? Нікому поганого ви не зробили! Головне самі не копайтеся в чужих кишенях, тоді і ваш хліб залишиться при вас!

Терези

Кому як, а для вас робота, як і раніше залишається роботою. Навіть вдома ви знаходите чим зайнятися. Від того і вищі сили не залишають вас без допомоги. То з однієї, то з іншого боку з’являється можливість заробити.

Скорпіон

Ви в пошані у начальства. Ви бачите, як несправедливо чинять з колегами, але вас це не стосується – вас цінують. І це, звичайно, допомагає не втратити заробіток!

Стрілець

“Час є, а грошей – немає, і в гості немає до кого піти” – так співалося в одній пісні і це про вас в травні. Не засмучуйтесь! Поставте для себе цілі духовного розвитку і потратьте час з користю.

Козеріг

Потрібно цінувати те, що маєте. Амбіції і енергія – це, звичайно, добре, але не гнівіть Бога невдячністю. Завершуйте свої справи, що вимагають витрат, ви – впораєтеся. (При належному відношенні)

Водолій

У травні ви ступите на чергову сходинку до своєї мети – великим придбання. Ніщо вас не зупинить. Ідіть вперед і знайте, нервові клітини все ж таки відновлюються! Ваша впевненість вселиться і в близьких, які вас неусвідомлено намагаються зупинити.

Риби

У травні вам доведеться бути дальновиднее: не витрачатися на непотрібне, або навіть притиснутися з потрібним. Економія – це теж мистецтво! Нехай додаткових доходів і не передбачається, але ви впораєтеся!

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