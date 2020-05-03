«Слідство ведуть екстрасенси»: через яку сутність молода мама втратила свого малюка?

Вже зовсім скоро найкращі ясновидці країни — експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова і Рубіна Цибульська будуть розслідувати містичну історію, з якою до редакції програми звернулася молода жінка. Та що відчують екстрасенси? І яку сутність вони побачать? Не пропустіть!

На проєкт «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася молода мама Аніта Алмазова. Кілька років тому, коли вона була ще студенткою, мала забрати в однокурсниці з гуртожитку конспект. Часу було обмаль, і дівчина вирішила піти коротким шляхом, який проклав навігатор. Та коли Аніта була вже в дорозі, то зрозуміла, що йти доведеться через старий цвинтар у центрі міста. Студентка рішуче покрокувала, та раптом побачила в кущах жахливу сутність з величезними очима. Налякана дівчина втекла з кладовища. Але після цього її всюди стала переслідувати дивна тінь.

Аніта почала потрапляти в загрозливі ситуації. Так, після чергової появи нечисті дівчина вибігла з квартири, впала і розбила колінну чашечку; потім у неї вислизнув з рук ніж і мало не влучив у око бідолашній. А згодом Аніта, яка була вагітна вже другим сином, втратила свого малюка. Що ж відбувається з жінкою? І як їй допомагатимуть екстрасенси? Не пропустіть!

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