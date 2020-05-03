«Слідство ведуть екстрасенси»: навіщо жінка змусила духа вітчима повернутися зі світу мертвих?

Сьогодні найкращі ясновидиці країни — експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова і Рубіна Цибульська розслідували містичну історію, з якою до редакції програми звернулася молода жінка. Але що шокувало навіть найдосвідченіших екстрасенсів? І яку сутність вони побачили? Не пропустіть!

На проєкт «Слідство ведуть екстрасенси» нещодавно звернулася молода мама Аніта Алмазова. Кілька років тому, коли вона була ще студенткою, мала забрати в однокурсниці з гуртожитку конспект. Часу було обмаль, і дівчина вирішила піти коротким шляхом, який проклав навігатор. Але якби вона знала, чим обернеться для неї ця прогулянка, ніколи б на це не наважилася!

Коли Аніта була вже в дорозі, то зрозуміла, що йти доведеться через старий цвинтар у центрі міста. Студентка рішуче покрокувала, аж раптом побачила в кущах жахливу сутність із величезними очима. Налякана дівчина втекла з кладовища. Та після цього її всюди стала переслідувати дивна тінь.

Аніта почала потрапляти в загрозливі ситуації. Так, після чергової появи нечисті дівчина вибігла з квартири, впала і розбила колінну чашечку, потім у неї вислизнув із рук ніж і мало не влучив в око бідолашній. А згодом Аніта, яка була вагітна вже другим сином, втратила свого малюка. У немовляти під час пологів раптом сталася гіпоксія.

Жінка в сльозах відчаю звернулася до екстрасенсів. І ясновидиці розкрили шокуючі історії з життя Аніти: те, що мати кинула її ще в дитинстві, і дівчинкою опікувався лише турботливий вітчим, якого згодом убили. Далі виявилося, що Аніта жила у будинку, до якого, за словами екстрасенсів, багато років прив’язана справжня демониця. Згодом ясновидиці відчули, що ворожка, до якої Аніта зверталася, щоб повернути собі коханого, була шахрайкою і виманювала в дівчини гроші.

Та врешті екстрасенси зійшлися в тому, що молода мама опиняється в загрозливих для життя ситуаціях через те, що її переслідує дух вітчима. Але чому вітчим бажає смерті своїй улюблениці? І що про це сказали ясновидиці? Дивіться просто зараз!

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