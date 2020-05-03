Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Слідство ведуть екстрасенси»: навіщо жінка змусила духа вітчима повернутися зі світу мертвих?

03.05.2020

Сьогодні найкращі ясновидиці країни експерти проєкту «Слідство ведуть екстрасенси» Жанна Шулакова і Рубіна Цибульська розслідували містичну історію, з якою до редакції програми звернулася молода жінка. Але що шокувало навіть найдосвідченіших екстрасенсів? І яку сутність вони побачили? Не пропустіть! 

На проєкт «Слідство ведуть екстрасенси» нещодавно звернулася молода мама Аніта Алмазова. Кілька років тому, коли вона була ще студенткою, мала забрати в однокурсниці з гуртожитку конспект. Часу було обмаль, і дівчина вирішила піти коротким шляхом, який проклав навігатор. Але якби вона знала, чим обернеться для неї ця прогулянка, ніколи б на це не наважилася!

Коли Аніта була вже в дорозі, то зрозуміла, що йти доведеться через старий цвинтар у центрі міста. Студентка рішуче покрокувала, аж раптом побачила в кущах жахливу сутність із величезними очима. Налякана дівчина втекла з кладовища. Та після цього її всюди стала переслідувати дивна тінь.

Аніта почала потрапляти в загрозливі ситуації. Так, після чергової появи нечисті дівчина вибігла з квартири, впала і розбила колінну чашечку, потім у неї вислизнув із рук ніж і мало не влучив в око бідолашній. А згодом Аніта, яка була вагітна вже другим сином, втратила свого малюка. У немовляти під час пологів раптом сталася гіпоксія. 

Жінка в сльозах відчаю звернулася до екстрасенсів. І ясновидиці розкрили шокуючі історії  з життя Аніти: те, що мати кинула її ще в дитинстві, і дівчинкою опікувався лише турботливий вітчим, якого згодом убили. Далі виявилося, що Аніта жила у будинку, до якого, за словами екстрасенсів, багато років прив’язана справжня демониця. Згодом ясновидиці відчули, що ворожка, до якої Аніта зверталася, щоб повернути собі коханого, була шахрайкою і виманювала в дівчини гроші.

Та врешті екстрасенси зійшлися в тому, що молода мама опиняється в загрозливих для життя ситуаціях через те, що її переслідує дух вітчима. Але чому вітчим бажає смерті своїй улюблениці? І що про це сказали ясновидиці? Дивіться просто зараз!

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить