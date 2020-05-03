Гороскоп на тиждень з 4 по 10 травня 2020 року розповість, що пророкують зірки для кожного знака зодіаку на прийдешні сім днів. Кому варто звернути увагу на своє здоров’я, а кого може спіткати депресивний настрій? Детальніше читайте в гороскопі на тиждень з 4 по 10 травня 2020 року від експертів проєкту «Слідство ведуть екстрасенси».

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Гороскоп на тиждень – Овни

Ці сім днів Овни будуть поспішати встигнути все. Але не факт, що у вас вийде здійснити все заплановане. Краще не обіцяйте того, чого не зможете виконати. Зараз вам потрібна «емоційна відпустка», щоб розставити все на свої місця. На вихідних влаштуйте собі зону відпочинку на балконі і з головою пориньте у цікаву книгу.

Гороскоп на тиждень – Тельці

Для Тельців цей тиждень стане просто ідеальним. Ви нарешті розплатитеся з боргами і вирішите всі свої проблеми. Тельці, як на батарейках, будуть вирішувати не тільки свої справи, що нагромадилися, але й допоможуть друзям. Головне – уважніше дивіться по сторонам, заздрісники поруч.

Гороскоп на тиждень – Близнюки

Вам варто по-новому поглянути на свою роботу. Можливо, ви вже переросли свою посаду і варто подумати про зміни в житті. Не варто довго залишатися на одному місці, інакше так і просидите на одному місці без змін багато років. Зірки радять шукати нові враження.

Гороскоп на тиждень – Раки

Тиждень для Раків може початися досить сумбурно. Не розпиляйтеся, зберігайте внутрішній спокій і чітко сплануйте свій план дій. Ближче до кінця тижня метушня навколо вас стихне. Вихідні Ракам варто провести з користю і затіяти генеральне прибирання вдома.

Гороскоп на тиждень – Леви

На початку тижня настрій Левам можуть зіпсувати дурні плітки від колег. Вони виникнуть на рівному місці і будуть отруювати вам життя. Це випробування дано вам згори. Левам необхідно навчитися простіше сприймати такі моменти. Для всіх хорошим не будеш, та й поганих людей від ваших переживань менше не стане.

Гороскоп на тиждень – Діви

На цьому тижні Дівам підкоряться будь-які вершини і горизонти. Геть сумніви – творіть і витворяйте! Пам’ятайте, що тільки ви вершите свою долю. Удача всі сім днів буде на боці Дів. Наприкінці тижня вас чекає радісна звістка від близької людини.

Гороскоп на тиждень – Терези

Не відмовляйтеся від нових пропозицій по роботі. Тільки так ви в майбутньому отримаєте гарний прибуток, який зможете дуже вигідно інвестувати. Не варто забувати про всілякі ризики, врахуйте всі деталі. Щодо стану здоров’я, Терезам необхідно уникати протягів і їсти більше фруктів.

Гороскоп на тиждень – Скорпіони

Ці сім днів Скорпіонам важливо провести активно і з користю для себе. У середині тижня вас може раптово наздогнати меланхолія. Постарайтеся гнати сумні думки геть. Чому вам це вкрай необхідно зробити? Негатив в голові поки ні до чого доброго не приводив. А на вихідних в особистому житті Скорпіонів нагрянуть позитивні зміни.

Гороскоп на тиждень – Стрільці

Ви занадто багато думаєте про дрібниці. Направте всі свої думки на важливі речі. Якщо в середині тижня друг попросить про допомогу, то не відмовляйте, адже він зробить те ж саме зовсім скоро. У кінці тижня ви отримаєте цікаву пропозицію, обміркуйте її гарненько.

Гороскоп на тиждень – Козероги

Не дозволяйте собі слабкості. Зараз важливо зробити всі справи, щоб потім спокійно відпочивати. Ваше здоров’я зараз не в найкращому стані. Пропийте курс вітамінів, щоб бадьорість повернулася до вашого життя. Намагайтеся не зловживати шкідливою їжею і алкоголем.

Гороскоп на тиждень – Водолії

Водоліям зірки радять всі сім днів не ігнорувати інтуїцію. Саме вона приведе вас до успіху і покаже вірний шлях. На початку тижня можливий конфлікт з одним із членів сім’ї. Постарайтеся не рубати з плеча, адже ви любите цю людину. Іноді краще промовчати і вислухати.

Гороскоп на тиждень – Риби

Перепади настрою Риб виводять оточуючих з себе. Досить бути настільки емоційними, подумайте про тих, хто вас оточує. В середині тижня на Риб може напасти жахлива апатія. Візьміть себе в руки, тільки тоді все стане чудово.

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