Таким ви його ще не бачили: Гарік Бірча повністю змінив амплуа!

Крутий комік Гарік Бірча відомий українцям як актор і автор популярних розважально-гумористичних телепрограм. Можливо, ви думали, що він — заручник одного образу, але це не так! У серіалі «Лист очікування» актор показав себе з абсолютно іншого боку!

У серіалі «Лист очікування» Гарік Бірча зіграв телевізійника Борю. Ця серйозна роль так пасує акторові!

За сюжетом, для лікарів клініки трансплантології кожен день без перебільшень стає битвою за чиєсь життя, а їхні особисті хвилювання можуть бути смертельним вироком для пацієнта. Кожна серія — це окрема розповідь про події в житті медперсоналу клініки та насамперед про непрості людські долі.

Режисер: Андрій Черних

Виробництво: Шпиль, Film.ua

У ролях: Микита Салопін, Данило Співаковський, Дар’я Волга, Леся Самаєва, Федір Черних, Анастасія Буніна, Ірма Вітовська, Ніна Касторф та ін.

Нагадаємо, що серіал «Лист очікування» виходить на телеканалі СТБ з понеділка по четвер о 23:00.

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