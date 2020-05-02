Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили 10 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Він розпочався з довгоочікуваної битви чорних і ми дізналися хто ж покинув проєкт. Сюрпризом і тим ще випробуванням для професіоналів стало приготування не вишуканих страв високої кухні, а напівфабрикатів. Як оцінили старання шефів Ольга Мартиновська і учасниці шоу «Супермама» та чим ще дивував 10 випуск? Дізнаєтеся вже зараз в нашому матеріалі.

Після провалу у 9 випуску синя команда практично одноголосно обрала двох шефів, які наділи на себе чорний фартух. Примітно, що учасники заздалегідь обговорили і чітко вибрали проти кого віддати голоси. У підсумку до Влада Міцкевича та Юлії Жигуліної (Кушнір) приєдналися Віктор Самардак та Анатолій Цуперяк. Толік, у свою чергу, не витримав і висловив своє обурення через відвертий «злив».

На битві чорних завдання професіоналів полягало у приготуванні страви з інтеграцією різних фігурок людини, яку кожен отримав під коробкою-загадкою. Випробування вимагало від учасників проявити максимально креативне мислення, щоб страва і отримана іграшка виглядали як повноцінна сюжетна композиція. Хто і чому покинув кухню шоу дізнаєтеся перейшовши за посиланням нижче.

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Далі, 12-ка найкращих шефів продовжила свій шлях на проєкті і зіткнулася з досить нестандартним випробуванням. Для початку вони поділилися на три команди, капітанами яких стали: Едуард Канарян (червоні), Віктор Самардак (жовті), Юлія Жигуліна (сині). Завдання кулінарів полягало у приготуванні, упаковці та заморожуванні смачних і корисних напівфабрикатів для дітей. Оцінювати старання професіоналів прийшли особливі гості, які як ніхто знають всі принади та труднощі процесу прийому їжі дітьми. До Ольги Мартиновської приєдналися учасниці проєкту «Супермама», а саме програміст і лінива мама Женя, домогосподарка і дружина баскетболіста Оля, фуд-блогер і барбі-мама Настя.

Супермами і Ольга Мартиновська не шкодували нікого і грунтовно пройшлися по кожній зі страв усіх команд. Вони нещадно і безкомпромісно перебирали одну упаковку за одною. Після приготування і дегустації супермамам було що сказати учасникам. Домогосподарка Ольга високо оцінила кольорове рішення і вибір м’яса кролика для равіолі від червоної команди. Переможниця 8 випуску проєкту «Супермама» лінива мама Женя у свою чергу похвалила лазанью від жовтої команди. А барбі-мама зізналася у любові до смаку яблук з сиром від червоної команди. Останньою свій вердикт озвучила Ольга Мартиновська, яка підтримала червону команду і привітала професіоналів з перемогою.

Команда синіх наділа чорний фартух на Анастасію Кобиляцьку, а жовті на Віктора Самардака. Після цього учасників чекало наступне випробування. Професіонали повинні були заробити не звичайні гроші, а «браво». Під коробками-загадками є заховані страви. Учасник готує страву, яка йому випала і судді або відправляють його переробляти, або приймають і шеф вибирає наступну коробку. Але не все так просто, адже поки професіонали будуть готувати свої страви, вони паралельно повинні вишукувати помилки в процесі приготування страви суперника. Чим закінчиться цей цікавий конкурс – дізнаємося вже наступної суботи.

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